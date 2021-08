Trotz Interesse aus Italien: Darum bleibt Josha Vagnoman dem HSV treu

Josha Vagnoman drehte gerade seine Runden über den Trainingsplatz im Volksparkstadion als die Meldung aufkam, Hellas Verona hege reges Interesse am Youngster. So soll der italienische Erstligist vier Millionen Euro für den U21-Nationalspieler geboten haben – und damit bei den Verantwortlichen abgeblitzt sein. Erst im April hatte der 19-Jährige seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert, sein Marktwert wird auf 2,7 Millionen taxiert.

Nach MOPO-Informationen ist Verona nicht der einzige Serie-A-Klub, der sich für Vagnoman interessiert. Doch den Rechtsverteidiger zieht es nicht weg vom HSV. Vagnoman ist happy in Hamburg!

In der Vorsaison kam der Rechtsverteidiger auf 16 Einsätze, erzielte zudem sein erstes Profitor. Durch seine guten Leistungen nach der Verletzung von Jan Gyamerah (25) empfahl sich der gebürtige Hamburger sogar für die U21-Nationalmannschaft von Stefan Kuntz, ehe ihn ein Bruch des Fußwurzelknochens monatelang außer Gefecht setzte.

Im Herbst 2019 debütierte Josha Vagnoman für die U21-Nationalmannschaft. imago images/AFLOSPORT Foto:

Jetzt ist Vagnoman wieder fit – und heiß auf den HSV.

Vagnoman will sich beim HSV durchbeißen – auch für Olympia

Unter dem neuen Trainer Daniel Thioune will sich der Youngster hinten rechts behaupten und sich so vor allem seine Chancen auf die Olympia-Teilnahme mit der U21 im Sommer 2021 in Tokio aufrecht erhalten. Über den HSV nach Japan – ohne den Umweg Italien. So sieht Vagnomans Plan für die kommende Saison aus.