Trotz guter Hinrunde: Heuer Fernandes nervt ein Thema

Für viele HSV-Profis ist die Reise nach Kalifornien gleichzeitig der erste Besuch in den USA. Daniel Heuer Fernandes gehört zu diesem Kreis. „Ich war vorher noch nie in Amerika. Das ist schon etwas Besonderes“, sagt der Torwart. Die Zeit will er genießen, doch ein kleiner Rückblick auf die Hinrunde gehört natürlich auch dazu. Nicht alles hat dem 30-Jährigem dabei gefallen.

„Wir haben die Hinrunde mit einem guten Gefühl beendet, stehen auf einem guten Tabellenplatz und sind voll im Soll“, fasst Heuer Fernandes die sportliche Lage grundsätzlich positiv zusammen. Mit seiner persönlichen Leistung kann er in dieser Saison bislang absolut zufrieden sein und ist es letztlich auch. Der Torwart gehört bekantlich zu den Leistungsträgern im Team, ist einer der Topkeeper der Zweiten Liga. Und dennoch gibt es auch einen Punkt, der ihm nicht gefällt.

In den vergangenen acht Pflichtspielen gab es immer mindestens einen Gegentreffer. „Das nervt mich auf jeden Fall. Gerade auch weil wir in die Saison sehr gut mit vielen Spielen ohne Gegentor gestartet sind“, erklärt der Torwart, der zwar auch betont, dass am wichtigsten nur die Siege seien und es bei einigen Treffern wie zuletzt gegen Sandhausen für ihn einfach nichts zu halten gab. Trotzdem würde er gerne in Zukunft mal wieder häufiger seinen Kasten komplett sauber halten.

Heuer Fernandes will Gegentorquote senken

Mit dem Ziel, maximal ein Gegentor pro Spiel zu bekommen, ist der Heuer Fernandes in die Saison gestartet. Mit 19 Gegentreffern nach 17 Spielen liegt man aktuell ein bisschen hinter dem Plan. Das will der Torwart im neuen Jahr wieder ändern. Er meint: „Am Anfang hatten wir uns ein gutes Polster erarbeitet, aber das haben wir mittlerweile aufgebraucht. Wir wollen den Schnitt von maximal einem Gegentor pro Spiel am Ende einhalten.“

Um das zu schaffen, müssen in der Rückrunde mal wieder ein paar Spiele zu Null her. Heuer Fernandes will seinen Teil dazu beitragen. Sein Wunsch: „Ich hoffe, dass es im neuen Jahr wieder Richtung null Gegentore für uns geht.“