Die Länderspielpause endete für HSV-Talent Anssi Suhonen mit einem Knall. Bei der 0:2-Niederlage von Finnlands U21 im EM-Qualifikationsspiel in Kroatien flog der 20-Jährige in der Nachspielzeit mit Gelb-Rot vom Platz. Was war passiert? Offenbar hatten sich einige Kroaten von Suhonen provoziert gefühlt, eine Rudelbildung entstand. Im Spiel hatte der Mittelfeldspieler gleich zwei Gegner mit einem sogenannten „Okocha-Trick“ alt aussehen lassen.

Dabei wird der Ball mit der Hacke über den eigenen Kopf gelegt – technisch höchst anspruchsvoll. Benannt ist das Kunststück nach dem ehemaligen Frankfurt-Stürmer Jay-Jay Okocha, der mit seinem Spielstil in den 1990er-Jahren die Mainmetropole verzückte.

HSV-Talent Suhohen trickst im Länderspiel – und fliegt vom Platz

So weit ist es bei Suhonen noch nicht, aber in der laufenden Spielzeit machte der Finne gehörige Schritte nach vorne. Vor allem, weil es zwischen ihm und Trainer Tim Walter passt. Der 45-Jährige lobte vor einigen Wochen Suhonens Intensität und Bereitschaft, verhalf ihm beim 2:2 gegen Darmstadt zu seinem Startelfdebüt.

Das feierte die Hamburger Nummer 36 vorige Woche bei Finnlands U21. Auch wenn die Premierenreise mit einer Enttäuschung endete, ist aus Suhonens Umfeld zu vernehmen, dass ihm die öffentliche Wertschätzung des Trainers gepaart mit der zuletzt zunehmenden Zahl an Platzzeit mächtig Rückenwind für seine Entwicklung gibt. Am Donnerstag steigt der Youngster wieder ins Training ein – hungrig auf die kommenden Aufgaben.