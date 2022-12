Der Frust saß tief bei der überwiegenden Mehrheit der 25.000 Fans im Volksparkstadion. Pleiten gegen Werder Bremen sind natürlich immer besonders bitter. Dieses 2:3 wird aber vermutlich noch sehr lange am Nervenkostüm vieler Anhänger nagen. Ungewöhnlich war, dass viele Fans dennoch die Energie hatten, einen HSV-Profi nach dem Spiel lautstark zu feiern.

Gleich drei Gegentore und damit genauso viele wie in den fünf Liga-Spielen zuvor musste Daniel Heuer Fernandes im Derby gegen Bremen hinnehmen. Eine bittere Bilanz für den HSV-Torhüter, der für seine Leistung eigentlich drei Punkte verdient gehabt hätte. Er war der mit Abstand beste Hamburger auf dem Platz.

Tim Walter lobte nach dem Spiel demonstrativ die gesamte Mannschaft und übertrieb damit. Komplett verdient hatte es nur Heuer Fernandes. Das sahen auch die Fans so. Direkt nach dem Abpfiff wurde der HSV-Schlussmann trotz der Derby-Niederlage von den Anhängern auf der Nordtribüne mit Sprechhören gefeiert.

Heuer Fernandes war der verhinderte Held. Bei den Gegentoren war für ihn nichts zu halten. In der ersten Halbzeit verhinderte er mit Glanzparaden in den Duellen gegen Leonardo Bittencourt (30.) und Niclas Füllkrug (33.), dass das Spiel nicht schon früh für Werder entschieden war.

Heuer Fernandes spielte nur zwei Fehlpässe

Doch damit nicht genug. Der HSV-Torwart war auch sonst richtig gut im Spiel. Er kam auf 82 Ballkontakte und hatte damit deutlich häufiger die Kugel als jeder Bremer, wo Mitchell Weiser mit 53 Kontakten an der Spitze lag. Spielerische Patzer gab es von Heuer Fernandes so gut wie keinen. Nur zwei seiner 67 Pässe landeten beim Gegner. Zum Ende des Spiels stand er fast nur noch in der Hälfte der Bremer und verteilte die Bälle. Fast hätte er dabei sogar noch das 3:3 eingeleitet, es wurde allerdings auf Abseits entschieden.

Den Applaus der Fans hatte sich der HSV-Torwart nach dem Schlusspfiff mehr als verdient. Am Mittwoch geht es im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen Karlsruhe weiter. Gut möglich, dass Heuer Fernandes dann erneut im Mittelpunkt steht. Die letzten beiden Pokal-Spiele hat der HSV bekanntlich erst im Elfmeterschießen entschieden.