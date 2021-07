Trotz „Ganzkörperkrampf“: HSV-Profi Gyamerah: Ein Gewinner unter Verlierern

So lange war er weg vom Fenster. Doch trotz der misslichen Lage des HSV macht Jan Gyamerah in der Endphase der Saison richtig Spaß. Nach zwei gelungenen Joker-Einsätzen durfte der Rechtsverteidiger in Heidenheim von Beginn an ran, und sorgte offensiv für reichlich Betrieb – bis er kurz nach der Pause mit Krämpfen raus musste. Ein Resultat seines monatelangen Ausfalls nach seinem Schienbeinbruch im September.

„Das war ein Ganzkörperkrampf“, scherzte Dieter Hecking am Tage danach, gab aber Entwarnung: „Das wird nicht dazu führen, dass er gegen Sandhausen nicht spielen kann. Er hat jetzt die nötige Leichtigkeit.“

HSV: Jan Gyamerah fit für das Spiel gegen den SV Sandhausen

Genau die braucht Hecking von seiner Mannschaft, um am Sonntag zu gewinnen und die Restchance auf Platz drei zu bewahren.

„Es geht jetzt darum, zu gucken, wer bereit und in der Lage ist, dem Druck standzuhalten“, so der Trainer. Gyamerah steht diesbezüglich in der ersten Reihe.