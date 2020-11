Traurige Tor-Premiere: Leistner schiebt HSV-Frust: „Wir bringen uns um den Lohn“

Für einen Moment war die Welt des Toni Leistner in Ordnung. In der 24. Minute erzielte der 30-Jährige, dessen Start in Hamburg alles andere als rund lief, in Heidenheim seinen ersten Treffer für den HSV.

Dann aber lief doch wieder alles schief, was schieflaufen konnte.



„Wir haben uns durch individuelle Fehler bei den Gegentoren um den Lohn gebracht“, sagte der Innenverteidiger, dessen Klärungsversuch nach 27 Minuten direkt vor den Füßen von Norman Theuerkauf landete. Der gab die Vorlage zum Anschlusstreffer.



HSV-Vize-Kapitän Toni Leistner fordert eine Reaktion

In der letzten Minute dann patzte Schlussmann Sven Ulreich nach einem Anspiel von Leistner folgenschwer, Heidenheim traf zum 3:2-Sieg.

Eine traurige Tor-Premiere. „Wir müssen uns jetzt gegenseitig für das nächste Spiel pushen“, erklärte der Vize-Kapitän nach der Enttäuschung.

