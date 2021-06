Traumtor und Buden-Abschuss: Ex-HSV-Flop Halilovic bringt Holland zum Lachen

Auf diesen Moment musste er fast zwei Jahre lang warten. Im März 2018 hatte Alen Halilovic seinen letzten Profi-Treffer erzielt, nun ist seine Durststrecke beendet. Mit seinem Traumtor zum 2:2 gegen ADO Den Haag begeisterte das einstige HSV-Talent die Fans des SC Heerenveen und darf nun auch selbst mal wieder von besseren Zeiten träumen.

Er kann es noch, diese eine Szene reichte, um es zu beweisen. Zwei, drei Haken schlug Halilovic an der rechten Strafraumgrenze, dann zirkelte er die Kugel ansatzlos und zentimetergenau links oben in den Torwinkel. Beleg der überragenden Technik des 23-Jährigen, aber die hat ihm ja ohnehin nie jemand abgesprochen. Die entscheidende Frage bleibt: Kann Halilovic sein Talent auch dauerhaft zeigen?

Ex-HSV-Flop Halilovic wartet weiter auf seinen Durchbruch

Für den HSV bestritt Alen Halilovic ab Sommer 2016 nur sechs Bundesligaspiele, wurde im Winter schon wieder verliehen. dpa Foto:

„Ich bin sehr froh, das war ein wirklich schönes Tor“, sagte der Kroate nach seinem Geniestreich. Balsam auf seine Seele. Denn hinter Halilovic liegt ein heftiger Absturz auf Raten. In Barcelona einst als „Mini-Messi“ bezeichnet, scheiterte er zunächst ab Sommer 2016 beim HSV, konnte sich auch bei seinem Leih-Klub Las Palmas nicht für eine Weiterverpflichtung empfehlen. Auch seine Gastspiele beim AC Mailand und Standard Lüttich endeten trost- und torlos. Nun Heerenveen. Eine neue Chance, aber es begann erneut holprig.

Halilovic ist längst kein Stammspieler, sagt nun jedoch: „Ich bin seit Monaten in einer guten Verfassung und könnte gerade den jungen Spielern im Team dank meiner vielen Erfahrungen sicher helfen.“

Volltreffer! Alen Halilovic‘ Geschoss segelt in eine neben dem Tor platzierte Bude. Fox Sports Foto:

Heerenveen: Alen Halilovic trifft auch die Würstchenbude

Zumindest hatte er am Wochenende auch die Lacher auf seiner Seite. Denn nur kurz bevor Halilovic so wunderschön traf, verzeichnete er noch einen weiteren Volltreffer, wenn auch unbeabsichtigt. Einer seiner Schüsse landete in einer neben dem Gehäuse platzierte Würstchenbude, der Verkäuferin verging Hören und Sehen. Als Halilovic das Video später bei „Fox Sport“ sah, fällte er ein eindeutiges Urteil: „Das ist doch ein Tor für uns! Der Treffer muss doch einfach zählen, oder?“