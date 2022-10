„Unglaublich“: HSV-Profi Vuskovic schwärmt von seinem Bruder (15)

Da schickt sich einer an, in die Fußstapfen seines Bruders zu treten. Luka Vuskovic, zarte 15 Jahre jung, sorgt aktuell in Kroatien für Furore. Nach seinem Profidebüt in einem Testspiel vor wenigen Tagen legte der Bruder von HSV-Profi Mario jetzt in einem Ligaspiel für die U19 von Hajduk Split nach – und traf aus der eigenen Spielhälfte!

Der 1:0-Siegtreffer gegen die U19 von NK Istra 1961, es war ein Treffer der Marke Tor des Jahres. Kurz vor dem Mittelkreis, in der eigenen Spielhälfte wohlgemerkt, sah Vuskovic, dass des Gegners Keeper zu weit aus dem eigenen Kasten geeilt war – und überlistete ihn mit einem Distanzhammer. In puncto Schussgewalt steht Luka seinem knapp sechs Jahre älteren Bruder offenbar in nichts nach.

Bruder von HSV-Profi Vuskovic spielt in Kroatien

Nach dem 2:1-Sieg in Hannover vor knapp zehn Tagen hatte Mario von seinem kleinen Bruder geschwärmt, sagte nach dessen Debüt in einem Testspiel für die erste Mannschaft: „Als ich 15 war, war ich noch nicht so weit. Er spielt schon in der U19 und ist einer der Besten – unglaublich! Wir sind stolz.“ Einen Rat hatte er auch parat: „Er muss weiter hart arbeiten, darf nicht abheben.“