Traumstart verpasst! HSV-Frauen kassieren Nackenschlag in der Nachspielzeit

Es war alles angerichtet im Sportpark Eimsbüttel für die beiden Aufsteiger aus der Regionalliga Nord und West, sowie die rund 1000 Zuschauenden. Unter der drückenden Hitze schenkten die HSV-Frauen eine 2:0-Führung, die noch deutlich höher hätte ausfallen müssen, gegen Borussia Mönchengladbach her. Am Ende stand ein 2:2 (2:1) und somit ein Punkt zum Auftakt in die 2. Bundesliga.

Nach dem obligatorischen Programm zur Saisoneröffnung ging es direkt zur Sache. Das Team von Marwin Bolz bestimmte die Anfangsphase. Clara Morich hatte nach vier Minuten bereits dreimal (!) die Chance aufs 1:0. Kurze Zeit später zahlte sich das temporeiche Spiel des HSV aus, Lisa Baum nutzte die linke Außenbahn völlig unbedrängt und erzielte den Führungstreffer (5. Minute) und damit das erste Tor der Saison. „Das hat mir echt Gänsehaut bereitet“, gab sie nach dem Spiel zu.

HSV-Frauen starten mit Offensivspektakel gegen Gladbach

Gladbach zeigte sich anschließend verunsichert, kam kaum vor das HSV-Tor und hatte große Probleme, die eigene Abwehr zusammenzuhalten. Mit Folgen. In der 17. Minute fiel bereits das 2:0. Melina Krüger dribbelte sich unbeeindruckt von der Gladbacher Abwehrleistung bis zum 5-Meter-Raum und zog ab. Die Gladbacher Torhüterin Luisa Palmen konnte den gut platzierten Schuss gerade so nach vorne abwehren und dort stand wieder Lisa Baum und machte ihren Doppelpack perfekt.

Gladbach reagierte auf den Doppelschlag und stand im eigenen Ballbesitz deutlich höher, stellte vom anfänglichen 3-4-3 auf ein 4-4-2 um. So gelang es den Gästen phasenweise Ruhe in die Partie zu bekommen.

Dass sie vor der Pause den Anschlusstreffer erzielten, kam dennoch überraschend. HSV-Mittelfeldspielerin Marle Deyß verlor den Ball, Gladbachs bis dahin glücklose Emily Tichelkamp bediente Laura Radke, die sich quer durch den Strafraum dribbelte und auf 1:2 verkürzte (44.)

Schock: Morich nach Foul auf Trage vom Gelände gebracht

Nach dem Seitenwechsel folgte der nächste Schockmoment für die HSV-Frauen. Die Gladbacherin Britt van Rijswijck foulte Morich, sah dafür Gelb. Morich musste minutenlang behandelt und schließlich ausgewechselt werden (57.). Wie schwer sie sich verletzt hat, ist noch offen.

Am Ende warf Gladbach alles nach vorn. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wurden die Gäste durch Sarah Schmitz mit dem 2:2 belohnt. „Ein furioser Zweitliga-Auftakt“, resümierte HSV-Trainer Marwin Bolz.

Die Enttäuschung hielt sich bei ihm trotz der zwei verlorenen Punkte in Grenzen. „Ich glaube für uns ist entscheidend, das wir lernen wie diese Liga funktioniert“, sagte er. Für das anstehende Auswärtsspiel bei der zweiten Garde von Eintracht Frankfurt (Sonntag, 27. August, 11 Uhr) will Bolz erneut dazulernen für die neue Liga. Sein Team sei „total wissbegierig und lernbereit“.