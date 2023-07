Früherer HSV-Aufsichtsratschef: Trauer um Seeler-Freund Udo Bandow

Trauer um Udo Bandow. Wie die „Bild“ zuerst berichtete, ist der langjährige Aufsichtsratschef vom HSV im Alter von 91 Jahren in Hamburg-Poppenbüttel verstorben. Bandow war zwischen 1996 und 2007 an der Spitze vom Aufsichtsrat der Rothosen – dem Verein aber weitaus länger verbunden.

Der gelernte Bankier spielte schon in frühesten Kindheitstagen selbst für den HSV, blieb dem Klub sein Leben lang treu. Mit Uwe Seeler (†85) verband Bandow eine enge Freundschaft, war Vorstand in dessen gemeinnütziger Stiftung. Nicht nur menschlich, auch sportlich wird Bandow im Volkspark unvergessen bleiben: In seine Zeit als Chef des Aufsichtsrats fiel die letzte erfolgreiche Zeit vom HSV mit zwei Champions League- und zwei UEFA-Cup-Teilnahmen.

Trauer um Ex-HSV-Aufsichtsratsboss Udo Bandow

Aufgrund von gesundheitlichen Problemen schied Bandow 2007 beim HSV aus, blieb aber stets interessierter Beobachter und Fan „seines“ Vereins, von dem er mit der goldenen Ehrennadel und einem Fußabdruck auf dem Walk of Fame vor dem Uwe-Seeler-Fuß ausgezeichnet wurde. Bandow hinterlässt seine Frau und drei Kinder.