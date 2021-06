Transfers in der 2. Liga: So hat sich die HSV-Konkurrenz verstärkt

Seit einigen Wochen ist der Transfermarkt geöffnet. Mit Amadou Onana (Hoffenheim U19) und Klaus Gjasula (SC Paderborn) gibt es beim HSV bislang erst zwei externe Neuzugänge. Beide Spieler wechselten ablösefrei an die Elbe. Wie sieht es bei der Konkurrenz aus? Die MOPO gibt einen Überblick: So haben sich bislang die anderen Zweitligisten verstärkt.

89 neue Spieler haben die 18 Zweitliga-Klubs in den ersten Transfer-Wochen (bis 18. August, 15 Uhr) offiziell unter Vertrag genommen. Mit erst zwei Neuzugängen liegt der HSV klar unter dem Durchschnitt, allerdings gilt dies nicht nur für die Hamburger.

Bei Greuther Fürth gibt es genau wie beim HSV bislang erst zwei externe Neuzugänge für die anstehende Spielzeit. Auch der VfL Bochum und Düsseldorf (drei Zugänge) haben sich bislang auf dem Transfermarkt noch sehr zurückgehalten. Die Fortuna hat am Dienstag Kevin Danso vom FC Augsburg ausgeliehen.

2. Bundesliga: Aufsteiger mit den meisten Zugängen

Am aktivsten waren bislang wenig überraschend die Aufsteiger aus der Dritten Liga. Würzburg (8) und Braunschweig (9) das Neuzugangs-Ranking der Zweiten Liga an. Schon viel passiert ist zudem in Hannover (sieben Zugänge) sowie in Osnabrück, Paderborn, Kiel und bei St. Pauli mit jeweils sechs Sommer-Zugängen.

Kein Transfer der Zweitligisten teurer als eine halbe Million Euro

Sehr auffällig ist: Geld für Transfers wurde in der Zweiten Liga bislang kaum ausgegeben. Der teuerste Einkauf liegt bei einer halben Million Euro. Diese Summe bezahlte Nürnberg für Manuel Schäffler aus Wiesbaden, Düsseldorf für Jakub Piotrowski aus Genk und Heidenheim für Dzenis Burnic aus Dortmund.

Das könnte Sie auch interessieren: Live im TV! HSV feiert Wiedersehen mit Arnesen und Stuttgart

Die meisten Zugänge kamen bislang ablösefrei. Auch Leih-Deals gibt es bereits einige. Spitzenreiter in dieser Kategorie ist aktuell Nürnberg mit dem neuen Sportvorstand Dieter Hecking. Schon drei Spieler hat sich der Club für die anstehende Saison geliehen.