Auf den ersten Zugang für die neue Saison mussten die HSV-Fans bislang warten. Das könnte sich nun sehr schnell ändern. Die Hamburger sind offenbar auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger fündig geworden. Guilherme Ramos steht nach MOPO-Informationen kurz vor einem Wechsel aus Bielefeld zum HSV. Zuerst berichtete die „Neue Westfälische“ über den bevorstehenden Transfer.

Wer ist Guilherme Ramos? Ausgebildet der 25-jährige Verteidiger vor allem bei Sporting Lissabon. Dort machte er auch seine ersten Schritte als Profi – allerdings nur in der zweiten Mannschaft in Liga zwei. 2019 wechselte er zum portugiesischen Zweitligisten CD Feirense und entwickelte sich dort zum Stammspieler.

Holt der HSV Guilherme Ramos aus Bielefeld?

Bielefeld holte ihn schließlich 2021 nach dem Aufstieg in die Bundesliga für eine Ablösesumme von 1,2 Millionen nach Deutschland. Bei der Arminia erlebte Ramos den doppelten Abstieg. Sein Vertrag in Bielefeld läuft eigentlich noch bis 2025, ist durch den Niedergang in die Dritte Liga nun aber nicht mehr gültig.

Der HSV kann Ramos also ablösefrei unter Vertrag nehmen. Bereits an diesem Donnerstag soll der 1,90 Meter große Verteidiger in Hamburg zum Medizincheck sein. Genau untersucht dürfte dabei auch seine Schulter werden. Anfang Mai hatte sich Ramos diese beim Gastspiel beim FC St. Pauli verletzt. Er musste operiert werden und fiel bis zum Saisonende aus.

Ramos kennt das Volksparkstadion bereits

Insgesamt hat Ramos in zwei Jahren 40 Spiele (ein Tor) für Bielefeld gemacht. Auch im Volkspark war er bereits in diesem Jahr. Das Gastspiel mit Bielefeld beim HSV verlor er Anfang Februar mit 1:2. In der kommenden Saison soll er nun selbst das Trikot der Hamburger tragen. Beim HSV würde sich mit dem Transfer eine Serie fortsetzen. Bislang haben die Hamburger vor jeder Zweitliga-Spielzeit einen Absteiger für die neue Saison verpflichtet.

Aktuell hat der HSV mit Sebastian Schonlau, Jonas David und Valon Zumberi drei einsatzbereite Innenverteidiger unter Vertrag. Die Zukunft des wegen Dopings gesperrten Mario Vuskovic ist derweil völlig offen.