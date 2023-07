Am Montag trainierte er nach seinem grippalen Infekt wieder mit seinem Noch-Arbeitgeber. Durchaus möglich, dass er sich bald mit anderen Gesichtern vertraut machen muss – denn nachdem der angedachte Transfer zum HSV zuletzt erheblich stockte, kommt nun Bewegung in die Angelegenheit. Nach MOPO-Informationen haben sich die Vereine zumindest angenähert.

Am Montag trainierte Daniel Elfadli nach seinem grippalen Infekt wieder mit dem 1. FC Magdeburg. Durchaus möglich, dass er sich bald mit anderen Gesichtern vertraut machen muss – denn nachdem der angedachte Transfer zum HSV zuletzt erheblich stockte, kommt nun Bewegung in die Angelegenheit. Nach MOPO-Informationen haben sich die Vereine zumindest angenähert.

Dass der defensive Mittelfeldmann unbedingt zum HSV wechseln möchte, ist zumindest intern ein offenes Geheimnis und auch klar kommuniziert. Das sorgt bei einem Teil der stolzen Magdeburger Fans nicht unbedingt für gute Stimmung. Gut möglich, dass Elfadli dieses Problem bald los ist.

Magdeburg will Elfadli nicht unter 500.000 Euro Ablöse ziehen lassen

Mittlerweile sollen die Vereine begonnen haben, sich konkret über eine Ablöse auszutauschen. Ein erster Schritt in die richtige Richtung, mehr aber noch nicht. Der FCM fordert etwa eine Million Euro, der HSV will nicht mehr als 400.000 zahlen. In Magdeburg gilt es allerdings als ausgemacht, dass der Deal keineswegs unter einer Summe von 500.000 Euro wird stattfinden können – plus weiterer Bonuszahlungen!

Von einer schnellen Einigung, die sich insbesondere Elfadli erhofft, ist deshalb nicht zwingend auszugehen. Was die Sache allerdings begünstigt, ist die Tatsache, dass ein Vollzug ab Mitte der Woche rein logistisch deutlich unkomplizierter zu regeln ist.

Das könnte Sie auch interessieren: Aussortierter HSV-Profi spricht über seine Zukunft: „Ich bleibe erst mal hier!“

Ab Donnerstag bezieht der HSV Quartier in Kitzbühel, bereits einen Tag vorher starten die Magdeburger in ihr Domizil im nur rund 20 Kilometer entfernten Fieberbrunn. Nur etwas mehr als 20 Autominuten trennen die beiden Orte. Eine gute Gelegenheit für HSV-Sportdirektor Claus Costa, den angefangenen Deal zu finalisieren – und Elfadli anschließend gleich mitzunehmen.