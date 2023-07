Transfer offiziell! Der HSV hat seinen neuen Rechtsverteidiger

Am Dienstagabend zappelte die HSV-Angel wieder – am Haken hing Belgiens U21-Nationalspieler Ignace Van der Brempt von Red Bull Salzburg! Einer, der künftig die Vakanz auf der rechten Abwehrseite füllen soll.

Für ein Jahr wird Van der Brempt vom österreichischen Serienmeister ausgeliehen, im Testspiel gegen den HSV (4:1) kam der Belgier am vergangenen Samstag nicht zum Einsatz. Wegen mehrerer Verletzungen schaffte der 21-Jährige, der beim FC Brügge als Profi debütierte, in der Vorsaison nicht den Sprung zum Stammspieler bei Red Bull (15 Liga-Einsätze).

HSV leiht Ignace Van der Brempt aus Salzburg aus

Bei der für Belgien so enttäuschend verlaufenen U21-EM wurde er nur im Gruppenspiel gegen Georgien (2:2) für neun Minuten eingewechselt.

Schnee von gestern. Beim HSV – und das ist der klare Anspruch – soll Van der Brempt Druck auf Moritz Heyer und William Mikelbrencis machen, die Qualität auf der rechten Defensivposition erhöhen.

Direktor Profifußball Claus Costa sagte zum Transfer: „Ignace passt mit seinem Spielerprofil optimal in unsere Planungen: Er hat in den vergangenen Jahren in Spitzenteams gespielt, ist daher ständigen Erfolgs- und Leistungsdruck gewohnt. Zudem bringt er die physischen, technischen und taktischen Voraussetzungen für die 2. Bundesliga mit und hat trotz seines jungen Alters bereits internationale Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt. Da er sich in den Gesprächen sehr schnell und bewusst für den Wechsel zum HSV entschieden hat, sehen wir in diesem Transfer eine Win-win-Situation für alle Seiten.”

Der Belgier sagte: „Ich war von Anfang an begeistert von der sehr spannenden Aufgabe beim HSV, und die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mich vollends überzeugt. Es ist gut, dass ich direkt loslegen kann, jetzt möchte ich der Mannschaft beim Erreichen der Ziele helfen. Von den HSV-Fans habe ich schon gehört, dass sie bei allen Heim- und Auswärtsspielen hinter dem Team stehen. Das steigert meine Motivation und Vorfreude umso mehr.“

Am Mittwoch soll der Neue erstmals mit den Kollegen auf dem Platz stehen, am Freitag die Reise mit nach Glasgow antreten.