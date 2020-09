Transfer-Hammer: HSV holt Ex-Kiezkicker Marc Hornschuh

Spektakulärer Neuzugang für die Zweitvertretung vom HSV! Nach MOPO-Informationen schließt sich Marc Hornschuh der U21-Mannschaft von Pit Reimers an. Der 29-Jährige kommt ausgerechnet vom Stadtrivalen FC St. Pauli, wo sein Vertrag in diesem Sommer nach fünf Jahren nicht verlängert worden war.

Hornschuh war bereits am Samstag beim 3:2-Sieg gegen Werder Bremen dabei und soll am Montag das Training mit der „Zwoten“ aufnehmen. Der Innenverteidiger kennt die Liga, wurde im vergangenen Winter vom damaligen Profi-Chefcoach Jos Luhukay in die U23 der Kiezkicker versetzt und kickte dort bis zum Saisonabbruch wegen der Corona-Pandemie. Aber der bei Borussia Dortmund ausgebildete Hornschuh gefiel als Führungsspieler für die jungen Wilden, auch wenn es am Ende nicht für einen neuen Vertrag reichte.

Bis ihn im September 2017 ein schwerer Bandscheibenvorfall über ein Jahr außer Gefecht setzte, war der gebürtige Dortmunder bei den Kiezkickern meist gesetzt.

Hornschuh soll HSV-Youngster anführen

Jetzt also Raute statt Totenkopf. Der elfmalige U21-Nationalspieler soll die HSV-Talente mit seiner geballten Erfahrung von 58 Zweitliga- und 101 Drittligaspielen anführen. Denselben Plan hatten die Verantwortlichen um Reimers und NLZ-Leiter Horst Hrubesch bereits mit Hornschuhs ehemaligem St. Pauli-Teamkollegen Johannes Flum. Der entschied sich für einen Wechsel in die Heimat nach Freiburg. Mit Hornschuh ging der Plan auf.