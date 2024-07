Transfer-Doppelpack bahnt sich an: HSV vor Verpflichtung von zwei Mittelfeldspielern

Am Freitag hatte der HSV den Abgang von Lászlo Bénes (wechselt zu Union Berlin) offiziell bestätigt. Nun geht es für die Hamburger darum, die Lücke im Team zügig zu schließen. Dabei gibt es kräftig Bewegung. Gleich zwei Mittelfeldspieler stehen auf dem Sprung zum HSV. Einer ist im Volkspark bestens bekannt.

Daniel Elfadli und der HSV – das war bereits im vergangenen Sommer ein Dauerthema. Zum Wechsel des defensiven Mittelfeldspielers nach Hamburg kam es letztlich jedoch nicht. Trotz vieler Gespräche blieb der 27-Jährige in Magdeburg. Nun soll es im zweiten Anlauf klappen.

Mit dem Spieler sollen sich die HSV-Bosse bereits einig sein, der Rest muss nun mit Magdeburg geklärt werden. Dort besitz Elfadli noch einen Vertrag bis 2025. Die Verhandlungen über einen Wechsel sollen sich auf der Zielgerade befinden. Geht alles glatt, ist der Nationalspieler (zwei Einsätze für Libyen) beim HSV-Trainingslager in der kommenden Woche in Schneverdingen direkt dabei.

Auch Tschechen-Talent Karabec auf der HSV-Liste

Elfadli soll kommen. Doch es soll nicht der einzige Zugang für das Mittelfeld sein. Auch in Tschechien sind die Hamburger fündig geworden. Dort ist Adam Karabec in das Visier der Hamburger geraten.

Magdeburgs Daniel Elfadli (hier im Zweikampf mit Lászlo Bénes) soll das HSV-Mittelfeld verstärken. IMAGO/Eibner Magdeburgs Daniel Elfadli (hier im Zweikampf mit Lászlo Bénes) soll das HSV-Mittelfeld verstärken.

Der 20-jährige Mittelfeldspieler hat bislang sein komplettes Fußball-Leben bei Sparta Prag verbracht und dort schon einiges erlebt. Im Alter von 16 Jahren und sieben Monaten feierte er sein Profi-Debüt in der ersten tschechischen Liga. Als 17-Jähriger stand er bereits in der Europa League auf dem Platz. Insgesamt stehen schon 141 Einsätze für Sparta Prag in seiner Vita.

Karabec ist ein Spielertyp für Bénes

In der zurückliegenden Saison machte Karabec 30 Spiele (fünf Tore) für Sparta. Am Ende gewann er mit Prag das Double (Meisterschaft und Pokal). Der mittlerweile 20-Jährige gilt als Spieler mit großem Potenzial. Er hat einen starken linken Fuß, ist ein ähnlicher Spielertyp wie Bénes, allerdings in seiner Entwicklung noch lange nicht so weit.

Den nächsten Schritt in seiner Laufbahn soll er nun in Hamburg machen. Geplant ist ein Leih-Deal mit Kaufoption. Wie bei Elfadli wird auch bei Karabec zeitnah mit einer Entscheidung gerechnet.