Transfer-Coup! Star-Torhüterin Almuth Schult wechselt zum HSV

Das ist ein echter Transfer-Coup: Die HSV-Frauen, die in der 2. Bundesliga um den Aufstieg kämpfen, können sich über einen äußerst prominenten Neuzugang an der Elbe freuen. Die TV-Expertin und Star-Torhüterin Almuth Schult wechselt nach Hamburg! Es ist eine emotionale Rückkehr.

Schult wechselt vorerst bis zum Saisonende zum HSV. Da sie sich nach der Geburt ihres dritten Kindes 2023 im Mutterschutz befand, erlaubt die FIFA einen Wechsel auch außerhalb der Transferperiode. Mütter sollen so leichter wieder in den Profisport zurückkehren können.

Almuth Schult als ARD-Expertin im Einsatz

Zuletzt spielte Schult 2022 in Los Angeles, beim Angel City FC. Momentan ist die Star-Torhüterin als geschätzte TV-Expertin im Fernsehen beim Frauen- aber auch Männerfußball zu sehen. Sie wurde von der ARD fest verpflichtet.

Moin, Almuth Schult



Die erfahrene Torhüterin verstärkt uns vorerst bis zum Ende der laufenden Spielzeit Alle Infos ➡️ https://t.co/P4xCjTK64o#nurderHSV

___

@Witters_Foto pic.twitter.com/PjE3TSO8Vy — HSV-Frauen (@hsvfrauen_) April 12, 2024

Almuth Schult kommt auf 180 Bundesligaspiele, 53 Champions-League-Einsätze und 66 Länderspiele mit einem Europameister-Titel und einem Olympiasieg. Zudem wurde sie mit dem VfL Wolfsburg sechsmal Deutscher Meister und achtmal Pokalsieger.

Beim HSV begann alles für Schult

„Hamburg war für mich schon immer eine besondere Stadt und ich durfte beim HSV meine ersten Schritte im Erwachsenen-Fußball machen. Von daher gab es schon immer eine besondere Verbindung“, sagte Schult, die nun wieder an den Ort zurückkehrt, wo sie von 2007 bis 2008 ihre Karriere begann. „Ich spüre, welche ernsthaften Ambitionen der HSV hat und freue mich, wieder ein Teil davon zu sein.“

Nach ihrer zweiten Schwangerschaft (2020 wurde sie Mutter von Zwillingen) trainierte sie zuletzt bei der Zweiten von Wolfsburg mit und merkte „wie viel Spaß es noch macht“. „So kam der Wunsch auf, nicht nur zu trainieren, sondern auch wieder spielen zu wollen.“ Und das beim HSV!

Catharina Schimpf: „Almuth ist eine gestandene Persönlichkeit“

Catharina Schimpf, Koordinatorin Frauenfußball beim HSV, sagte: „Almuth ist eine gestandene Persönlichkeit und verfügt über einen enormen Erfahrungsschatz, den sie in unser Team einbringen kann. Von ihrer Art und der Ruhe, die sie ausstrahlt, werden auch unsere jungen Spielerinnen profitieren. Wir sind absolut davon überzeugt, dass Almuth uns auf und neben dem Platz weiterhelfen wird.“

Am Sonntag (11 Uhr) steigt für die HSV-Frauen das nächste Zweitliga-Spiel bei Carl Zeiss Jena. Aktuell ist das Team Vierter. Schult sagte über ihre Ziele in Hamburg: „Ich hoffe, dass ich dem Team mit meiner Erfahrung noch mehr Sicherheit geben kann, aber natürlich möchte ich in erster Linie mit sportlicher Leistung überzeugen und helfen. Ich kenne durch meine bisherigen Stationen schon ein paar Spielerinnen. Der bisherige Saisonverlauf zeigt, was in den Mädels steckt. Der Verein, die Spielerinnen und auch ich haben in dieser Spielzeit noch etwas vor – insofern freue ich mich darauf, das gesamte Team kennenzulernen und dass es endlich los geht.“