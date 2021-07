So voll war es im Volkspark lange nicht mehr. 21 Feldspieler standen Trainer Tim Walter zur Einheit auf dem Platz zur Verfügung, darunter einige Rückkehrer. Der Kampf um die Kaderplätze dürfte dadurch in den kommenden Wochen noch einmal neues Feuer bekommen.

Toni Leistner (muskuläre Probleme) war nach einem Tag Pause wieder mit dabei, ebenso konnte Jan Gyamerah nach seiner Erkältung voll mitmischen. Auch Youngster Anssi Suhonen, den zuletzt Oberschenkelprobleme gestoppt hatten, absolvierte die Einheit. Vor allem aber die Rückkehr von Jeremy Dudziak (Knöchelprobleme), der erstmals mit dem Ball arbeitete und Josha Vagnoman, der ohne Einschränkungen trainierte, ist ein wichtiges Zeichen. Beide mischten ohne Probleme mit, auch wenn Dudziak noch auf Zweikämpfe verzichtete.

HSV gegen Dresden ohne Vagnoman und Dudziak

Klar ist: Für beide kommt ein Kaderplatz im Heimspiel gegen Dynamo Dresden am Sonntag zu früh. Das Pokalspiel in Braunschweig (8. August) könnte da schon eher zum Thema werden. Das HSV-Lazarett, es lichtet sich.

In Tom Mickel (Schulterecksverletzung) und Robin Meißner (Innenbandanriss im rechten Knie) haben die Hamburger aktuell noch zwei Langzeitverletzte zu beklagen. Der Rest dürfte sich in den kommenden Wochen um die Kaderplätze streiten. Walter hat die (fast) die volle Kapelle zur Auswahl. So etwas wie eine Premiere seit seinem Amtsantritt Mitte Juni.