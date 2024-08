Nach dem erfolgreichen Pokal-Auftritt in Meppen geht es am Freitag für den HSV mit dem Liga-Spiel in Hannover weiter. Auf welche Spieler wird Trainer Steffen Baumgart dann setzen können? Im Training am Dienstag gab es erneut einige Ausfälle. Doch auch ein kleines Comeback konnte im Volkspark gefeiert werden.

Das Interesse am HSV bleibt groß. Rund 300 Zuschauer waren am Dienstag beim Training im Volkspark dabei. Alle Spieler bekamen sie jedoch nicht zu sehen.

Jean-Luc Dompé und Bakery Jatta, die beide in Hannover verletzt ausfallen werden, waren nicht auf dem Trainingsplatz. Daniel Elfadli, der in der vergangenen Woche einen Schlag auf das Sprunggelenk bekommen hatte und beim Pokal-Spiel im Meppen aussetzen musste, konnte ebenfalls nur individuell im Kraftraum arbeiten. Außerdem fehlten auch noch Jonas Meffert und Sebastian Schonlau beim Mannschaftstraining.

Raab steigt wieder in das HSV-Training ein

Für Elfadli wird die Zeit bis zum Hannover-Spiel langsam knapp. Bei Meffert und Schonlau soll es keinen Grund zur Sorge geben. Das Duo wurde am Dienstag nur geschont. Dadurch verpassten die beiden auch ein Comeback im Volkspark.

Torhüter Matheo Raab, der sich im Laufe der Saisonvorbereitung eine Lungenentzündung zugezogen hatte und mehrere Wochen aussetzen musste, ist wieder in das Torwarttraining eingestiegen. Knapp die Hälfte der Einheit machte er am Dienstag alles ohne Probleme mit. Schritt für Schritt soll das Pensum in den kommenden Tagen nun erhöht werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Krasse Zahlen: Wie der HSV, Schalke, Köln und Hertha der Bundesliga fehlen

Raab meldet sich zurück. Was bedeutet das für Daniel Heuer Fernandes? Der 31-Jährige hatte zum Saisonstart den Job von Raab im HSV-Tor bekommen und in den ersten Spielen dann auch überzeugt. Muss er seinen Platz nun bald wieder abgeben? Für das Spiel in Hannover dürfte das noch kein Thema sein.

Danach muss dann Baumgart entscheiden. Sollte Heuer Fernandes so spielen und halten wie zuletzt käme ein Wechsel im HSV-Tor sicherlich überraschend – auch wenn Raab den Status als Nummer eins offiziell nie verloren hat.