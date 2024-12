Nach Trainerentscheidung: Sagt jetzt auch Dompé Ja zum neuen HSV-Vertrag?

Am Sonntag machte der HSV die Trainerentscheidung auch offiziell. Mit Merlin Polzin als Chef an der Seitenlinie geht es für die Hamburger in die Rückrunde. Nun rückt die Frage in den Vordergrund, inwiefern die Mannschaft in der Winterpause für das große Ziel Aufstieg verändert werden muss. Das Ja zu Polzin hat für die Planung direkte Folgen und auch einen positiven Effekt.

Schon seit einigen Wochen gibt es beim HSV die Überlegung, dass der Kader in der Winterpause verkleinert und damit auch die Kosten verringert werden. Geändert hat sich nach der Polzin-Entscheidung an diesem Vorhaben nichts. Moritz Heyer und Levin Öztunali stehen weiterhin auf der Verkaufsliste. Anssi Suhonen und Nicolas Oliveira sind Kandidaten für ein Leih-Geschäft.

Anders sieht es auf der Zugangsseite aus. Wäre ein neuer Trainer in der Winterpause gekommen, hätte dieser auch die Möglichkeit erhalten, die Mannschaft nach seinen Vorstellungen zu verstärken, sofern das im Winter dann möglich gewesen wäre. Mit Polzin als Chef wird nun ein anderer Weg gegangen.

Polzin ist vom Potenzial im HSV-Kader überzeugt

Polzin ist wie die Sportdirektor Claus Costa und Sportvorstand Stefan Kuntz grundsätzlich überzeugt vom Potenzial im aktuellen Kader. Seine Einschätzung: Es wurde bislang einfach zu wenig aus den vorhandenen Möglichkeiten gemacht. Das will der 34-Jährige ändern. Dafür will er weiter auf die Stärken der einzelnen Spieler setzen.

Dompé freut sich über Polzin-Entscheidung beim HSV

Betroffen ist davon auch Jean-Luc Dompé. Der Franzose war zuletzt unter Polzin richtig aufgeblüht. Er stand in den vier Partien unter der Leitung des Interimstrainers nahezu die komplette Spielzeit auf dem Platz, glänzte dabei unter anderem mit zwei Toren und drei Vorlagen. Die Entscheidung, dass es mit Polzin nun auch in das neue Jahr gehen wird, postete Dompé direkt auf seinem Instagram-Kanal.

Gut möglich, dass nun auch der Franzose bald eine Zukunftsentscheidung trifft und seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim HSV vorzeitig verlängern wird. Zuletzt hatte er dies auch von der Wahl des künftigen HSV-Trainers abhängig gemacht. Da nun in diesem Bereich alles geklärt ist, könnte Dompé im Prinzip zügig für die nächste gute Nachricht im Volkspark sorgen. Dafür müssen die Gespräche über eine Vertragsverlängerung jetzt nur noch finalisiert werden.