Der Trainer wird zum Überflieger: Knackt Polzin diesen ewigen HSV-Rekord?

Zumindest einen Rekord hat Merlin Polzin bereits geknackt. Beim 2:1 in Münster blieb der HSV-Cheftrainer auch im achten Spiel nach seiner Amtsübernahme ungeschlagen, das schaffte zuvor in Liga zwei kein anderer Coach des Vereins. Nun greift der 34-Jährige sogar die ewige HSV-Bestmarke an!

Der Jubel um den Trainer ist gewaltig, denn unter Polzins Regie läuft es für den HSV rund. Fünf Siege, drei Remis und der Sprung auf Rang zwei nähren die Aufstiegseuphorie. Ein Start, mit dem der Bramfelder in und um den Verein herum wohl jeden überzeugte. In Kürze könnte er sogar eine historische Bestmarke knacken.

Auch Fink blieb mit dem HSV zunächst acht Mal in Folge ungeschlagen

Schon jetzt steht Polzin in der ewigen Bestenliste der HSV-Starter auf Rang zwei und verdrängte in Münster Thorsten Fink. Der verlor in der Serie 2011/12 zwar ebenfalls keines seiner ersten acht Spiele, holte aber nur zwei Siege (bei sechs Unentschieden). Da schneidet Polzin deutlich besser ab, wenn auch in der Zweiten Liga. Im Unterhaus waren zuvor Hannes Wolf (2018/19) und Daniel Thioune (2020/21) mit je sieben Spielen die aus HSV-Sicht besten.

Polzin hat sie überholt – und greift nun Bruno Labbadia an. Der 59-Jährige legte im Sommer 2009 (zum Start seiner ersten von zwei HSV-Amtszeiten) eine Serie von zehn Partien ohne Niederlage hin. Das schaffte vor und nach ihm kein anderer. Polzin aber könnte ihn überflügeln. Die nächsten HSV-Aufgaben heißen Regensburg (auswärts/16.2.), Kaiserslautern (daheim/21.2.) und Paderborn (auswärts/2.3.). Danach könnte der neue HSV-Rekord stehen.

Knackt der HSV seinen Zweitliga-Torrekord?

Nicht die einzige Bestmarke, die Polzin und seine Profis in dieser Saison noch nach oben schrauben können. Niemals zuvor erzielte der HSV in Liga zwei nach 21 Spielen schon 47 Tore. Geht es so weiter, fällt die Bestmarke aus der Serie 2020/21 (am Ende 71 Treffer).

Das könnte Sie auch interessieren: Jetzt wird’s schwer! Polzin steht vor seiner härtesten HSV-Entscheidung

Zudem könnte Polzin die beste Zweitliga-Rückrunde der HSV-Geschichte hinlegen. Zehn Zähler holten die Profis aus den ersten vier Partien. Hamburgs Rückrunden-Rekord im Unterhaus: 32 Punkte in der Saison 2022/23 (unter Tim Walter). Über allem steht aber natürlich ein ganz anderes Ziel: Als erster Coach überhaupt will Polzin den HSV endlich zum Aufstieg führen …