Am Samstag empfängt der HSV zum Hinrunden-Finale Gre-ther Fürth, danach geht es direkt um die Zukunft. Für mehr und vor allem dauerhaften Erfolg im sportlichen Bereich sollen in der Winterpause die Weichen gestellt werden. Auf Sportvorstand Stefan Kuntz warten dabei zahlreiche knifflige Entscheidungen. In der MOPO gibt es den großen Baustellen-Report zum Neustart.