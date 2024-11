Mit 57.000 Zuschauern wird das Volksparkstadion am kommenden Samstag (20.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) ausverkauft sein, wenn der HSV den FC Schalke 04 zum Zweitliga-Topspiel in Hamburg empfängt. Huub Stevens wird nicht zu den Besuchern im Stadion gehören. Der 70-Jährige schaut sich das Duell seiner beiden Ex-Vereine in seiner niederländischen Heimat im TV an – und das mit gemischten Gefühlen. Die MOPO hat mit Stevens über das Aufeinandertreffen der kriselnden Traditionsvereine gesprochen.