Borussia Dortmunds Assistenztrainer Otto Addo soll Ghana zur WM in Katar führen. Wie die „Black Stars“ am Donnerstag verkündeten, ist der 46 Jahre alte frühere HSV-Kicker zum Interimscoach der Nationalmannschaft für die Play-off-Duelle gegen Nigeria berufen worden.

Das Hinspiel steigt am 24. März in Cape Coast, drei Tage später fällt im nigerianischen Abuja die Entscheidung. Der Sieger des Duells qualifiziert sich für die Endrunde in Katar vom 21. November bis 18. Dezember.

Addo steht einem vierköpfigen Team vor, das die Geschicke leiten soll. Der gebürtige Hamburger spielte selbst 15 Mal für Ghana. Seine Kinder- und Jugendjahre verbrachte Addo beim Hummelsbütteler SV, dem HSV, dem Bramfelder SV sowie dem Stadtpark-Klub VfL 93. 1996 wechselte er zu Hannover 96, danach kickte er auch für Borussia Dortmund und Mainz 05.

2007/08 schloss der Offensivspieler seine Karriere beim HSV ab, für den er noch vier Bundesliga-Spiele bestritt. 2009 begann er als A-Jugend-Trainer beim HSV, seit 2019 ist er für Dortmund tätig. In seiner Kurzzeit-Rolle als Ghana-Coach wird Addo auch auf St. Pauli-Profi Daniel-Kofi-Kyereh zurückgreifen können, der nach einer Oberschenkelverletzung vor seinem Comeback für den Kiezklub steht.

Sein Arbeitgeber Borussia Dortmund stimmte Addos Engagement zu. „Der ghanaische Verband ist mit der Bitte auf uns zugekommen, Otto Addo für die beiden Spiele dieser Länderspielperiode freizustellen“, sagte Sebastian Kehl, Lizenzspielerleiter bei der Borussia, der „Bild“: „Nationaltrainer seines Heimatlandes zu sein, ist immer etwas Besonderes und eine große Ehre.“ Addos Tätigkeit beim BVB beeinträchtige das Engagement während der Länderspielperiode in keiner Weise.

Ghana hatte sich nach dem enttäuschenden Vorrundenaus beim Afrika-Cup im Januar vom Serben Milovan Rajevac getrennt.