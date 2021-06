Torwart fit: Julian Pollersbeck greift im Volkpark wieder an

Die ganz harte Leidenszeit ist für Julian Pollersbeck erst mal vorbei. Der Torwart ist ab sofort wieder voll im Mannschaftstraining beim HSV und damit auch eine Kader-Option für die nächsten Spiele. „Er ist wieder voll dabei“, so Trainer Dieter Hecking.

Pollersbeck greift im Volkspark wieder an. Direkt zum Jahresstart hatte sich der Torwart im Training einen Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Für den 25-Jährigen ein heftiger Rückschlag zur Unzeit. Durch die Verletzung hat er die komplette Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte verpasst. Dabei sollte er von Hecking eigentlich eine neue Chance bekommen und zumindest von Rang drei auf zwei im internen Torwartranking aufsteigen. Auch ein zwischenzeitlich gewünschter Vereinswechsel ließ sich mit der Verletzung im Winter nicht realisieren.

Beim Training steht Pollersbeck schon wieder im Tor

Nun ist Pollersbeck wieder fit. Beim Training am Dienstag mischte er bereits komplett mit, stand auch im Trainingsspiel im Tor. Alles lief ohne Probleme. Ob es auch schon für einen Kader-Platz für das Spiel am Sonnabend in Hannover reichen wird, ist unklar. Womöglich wird der Torwart nun erst mal Einsätze bei der U21 des HSV bekommen. Der Nachwuchs der Hamburger hat sein nächstes Spiel am kommenden Montag bei Hannover II.

Mehr Konkurrenzkampf im HSV-Tor

Für die HSV-Profis bedeutet das Pollersbeck-Comeback, dass ab sofort auch auf der Torwartposition der Konkurrenzkampf noch mal stärker wird. Schaden kann und wird das ganz sicher nicht.