Torwart-Entscheidung: Mit welchem Keeper plant HSV-Trainer Hecking gegen Kiel?

Der Torwartwechsel beim HSV überraschte vor dem Spiel gegen Wehen Wiesbaden viele. Julian Pollersbeck verdrängte Daniel Heuer Fernandes, der einstige Stammkeeper sah sich plötzlich nicht mal mehr im Spieltagskader. HSV-Trainer Dieter Hecking betonte nach dem 3:2 stets, es sei eine Entscheidung für das Spiel gegen Wiesbaden gewesen. Und gegen Kiel?

Ein erneuter Torwartwechsel würde überraschen. Pollersbeck machte seine Sache gut, rettete zweimal in höchster Not. Der 25-Jährige präsentiert sich aktuell topfit, verkörpert auf dem Spielfeld Ruhe. Hecking hatte den Wechsel auch damit begründet, dass er die „geistige Frische“ für die aktuelle Situation im Aufstiegskampf mitbringe. Im Normalfall dürfte „Polle“ für die verbleibenden fünf Saisonspiele – plus eine mögliche Relegation – seinen Platz gefestigt haben.

Daniel Heuer Fernandes schaffte es gegen Wiesbaden (3:2) nicht in den Kader. WITTERS Foto:

HSV: Daniel Heuer Fernandes nur noch dritter Keeper?

Bliebe für Daniel Heuer Fernandes wohl erneut nur der Platz auf der Tribüne – oder aufgrund der Corona-Krise vor dem heimischen TV. Der 27-Jährige dürfte ob seiner Degradierung mächtig gefrustet sein, diskutierte unter der Trainingswoche angeregt mit Torwarttrainer Kai Rabe.

Abschließend ist die Torwartfrage aber noch nicht geklärt. Möglich, dass Hecking auf der Pressekonferenz am Sonntag Klarheit schafft. Eines scheint sicher: einen Verlierer im HSV-Tor wird es auf jeden Fall geben.