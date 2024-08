Torwart-Alarm beim HSV! Sorgen um Heuer Fernandes – wie schwer hat es ihn erwischt?

Als wäre der HSV durch das Urteil um den wegen Dopings gesperrten Mario Vuskovic nicht schon genug gebeutelt, gab es am Dienstag auch noch weitere schlechte Nachrichten. Daniel Heuer Fernandes verletzte sich im Training und musste die Einheit unter Schmerzen abbrechen. Droht der Stammkeeper womöglich am Samstag im Heimspiel gegen Preußen Münster (13 Uhr, live bei Sky) auszufallen?

Das Malheur passierte am Dienstag, nachdem die Einheit der Profis knapp eine Stunde lang in Gang war. Da erhielt Heuer Fernandes einen Schlag auf den Fuß und humpelte anschließend vom Platz. Eine Diagnose gab es zunächst nicht. Umso größer wird die Spannung am Mittwoch sein: Kann der Keeper wieder trainieren? Setzt er nur kurzzeitig aus? Oder fehlt er dem HSV erstmal?

Der letztgenannte Fall würde eine komplizierte Situation mit sich bringen. Denn Matheo Raab ist nach sechs Wochen langer Pause gerade erst in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der 25-Jährige, der eigentlich als Nummer eins in die Saison starten sollte, litt zuletzt unter einer Lungenentzündung und musste lange mit dem Training aussetzen. Eigentlich sollte Raab nun wieder als Ersatz für Heuer Fernandes in den Kader rücken.

Welchen Torwart würde HSV-Trainer Baumgart spielen lassen?

Offen, ob Trainer Steffen Baumgart Raab direkt einen Einsatz gegen Münster zutrauen würde. Das letzte Wort hätte diesbezüglich wohl Torwart-Trainer Sven Höh.

Ansonsten stünde Tom Mickel bereit. Der 35 Jahre alte Routinier wird beim HSV enorm geschätzt und könnte als Nummer eins einspringen. Manko: Sein letztes Profispiel bestritt er vor mehr als fünf Jahren, im Mai 2019, als der HSV am letzten Zweitliga-Spieltag Duisburg mit 3:0 besiegte. Damals spielten Fiete Arp (jetzt Kiel) und Pierre-Michel Lasogga (Schalke II) letztmals für den HSV.

HSV hofft auf schnelle Genesung bei Heuer Fernandes

Die Sorgen um Heuer Fernandes könnte sich für Baumgart mit Blick auf das Wochenende zu einer kniffligen Kiste entwickeln. Es sei denn, der Stammkeeper gibt am Mittwoch Entwarnung.