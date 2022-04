Torjäger-Duell: Sehen sich Glatzel und Hofmann bald in der Bundesliga wieder?

Wetten, dass zumindest einer der beiden auch diesmal wieder trifft? Mit HSV-Angreifer Robert Glatzel (28) und Karlsruhes Philipp Hofmann (29) treffen am Samstag (20.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) zwei der besten Zweitliga-Knipser dieser Saison aufeinander, beide haben schon 17 Treffer auf ihrem Konto. Bereits zum vierten Mal duellieren sich die Torjäger in dieser Saison – es könnte das für längere Zeit letzte Wiedersehen werden. Es sei denn, man sieht sich in der Bundesliga wieder.

Glatzel und Hofmann, da sind Treffer eigentlich garantiert. Beim 1:1 im Hinspiel traf Karlsruhes Angreifer. Sein HSV-Pendant zahlte es ihm dann gleich doppelt heim: Erst beim 3:1 im Winter-Test in Spanien, vor allem aber im Pokal Anfang März. Nach Hofmanns zwischenzeitlichem Tor zum 0:2 brachte Glatzels Doppelpack den HSV in die Verlängerung – und ebnete den Weg zum späteren Sieg. Der Lohn: Kommenden Dienstag empfängt der HSV im Halbfinale den SC Freiburg.

Das abschließende Duell der beiden Knipser dürfte nun eher eines um die Goldene Ananas werden. Nach menschlichem Ermessen wird der HSV nicht mehr in den Aufstiegskampf eingreifen können, der KSC hat weder mit Auf- noch mit Abstieg etwas zu tun. Und dennoch: Beide kämpfen noch um den Ausbau ihrer persönlichen Torrekorde. Glatzel (traf 2018/19 für Heidenheim 13-mal in der Liga) hat seinen schon übertroffen. Hofmann will seine 17 Treffer aus der vorigen Saison toppen.

KSC-Stürmer Hofmann steht vorm Wechsel nach Bochum

Danach könnten sich die Wege der Dauer-Rivalen erst mal trennen. Hofmann soll sich mit dem VfL Bochum über einen ablösefreien Wechsel in die Bundesliga einig sein, seit Jahren träumt er davon, endlich mal im Oberhaus zu spielen. Diesen Wunsch hat auch Glatzel – und ebenfalls einen Markt. Der HSV aber würde seinen einzigen Topstürmer (besitzt einen bis 2024 laufenden Vertrag) wohl nur gegen eine hohe Ablöse ziehen lassen, wenn überhaupt. Aber: Nicht auszuschließen, dass der gebürtige Münchner bei Offerten aus dem Oberhaus seinerseits versuchen würde, auf einen Wechsel zu drängen.

Welcher der beiden Top-Stürmer schließt die Saison erfolgreicher ab? Mit ihren 17 Toren teilen sich Glatzel und Hofmann zusammen mit St.Paulis Guido Burgstaller Rang zwei in der Torschützenliste. Einsam an der Spitze thront momentan Schalkes Simon Terodde (22 Treffer).