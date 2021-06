Torjäger beeindruckt: Joel Pohjanpalo und der HSV? Alles Kopfsache!

Seine Bilanz kann sich sehen lassen. In neun Spielen kam Leih-Stürmer Joel Pohjanpalo bislang für insgesamt 480 Minuten zum Einsatz. Dabei erzielte der Finne fünf Tore für den HSV. Umgerechnet trifft der Angreifer also alle 96 Minuten. Kein anderer Spieler der Hamburger hat eine bessere Trefferquote. Auffällig: 80 Prozent seiner Tore macht Pohjanpalo mit dem Kopf.

Gleich zwei Mal bekam Pohjanpalo zuletzt im Spiel gegen Wiesbaden eine Flanke genau auf den Fuß serviert. Der 25-Jährige vergab beide Chancen ziemlich kläglich.

HSV-Fans glauben an Aufstieg – und Pollersbeck

Deutlich besser lief es, als Tim Leibold ihm die Kugel hoch zuspielte und der Stürmer mit dem Kopf an den Ball kam, prompt traf er zum 2:1.

Joel Pohjanpalo: Schon vier HSV-Kopfballtore

Für Pohjanpalo war es bereits das vierte Kopfballtor in Folge. Zuvor hatte er schon in Stuttgart, in Fürth und in Hannover per Kopf getroffen. Mit dem Fuß traf er für den HSV bislang hingegen nur beim 3:1-Sieg in Bochum.