Tor, zwei Vorlagen: Kittel meldet sich beim HSV zurück und verlässt wütend den Platz

„Er ist ein guter Junge, er wird uns noch viel Freude bereiten.“ Diesen Satz hatte HSV-Trainer Daniel Thioune über Sonny Kittel nach seinem zuletzt schwachen Auftritt beim 1:1 in Nürnberg gesagt. Die Bestätigung gab es von Kittel nur einen Spieltag später beim 5:0 gegen Osnabrück. Der Mittelfeldspieler glänzte auf dem Platz, wie noch nie zuvor in dieser Saison.

In der vergangenen Spielzeit war Kittel beim HSV mit elf Treffern der beste Torschütze beim HSV. In dieser Saison lief es für ihn lange Zeit überhaupt nicht rund. Nur zwei Treffer und ein Platzverweis standen nach 15 Spieltagen in seiner Statistik. Kittels Platz in der ersten Elf war zumindest gefährdet.

Gegen Osnabrück durfte der Offensivspieler trotz zuvor eher schwächeren Auftritten erneut in der Startelf ran. Das Vertrauen des Trainers zahlte er diesmal auf dem Platz zurück. Kittel war von der ersten Minute an voll im Spiel. Engagiert, ballsicher und mit Zug zum Tor – so präsentierte sich der 28-Jährige.

Kittel mit einem Tor und zwei Vorlagen gegen Osnabrück

In der 16. Minute war es Kittel, der den HSV mit 1:0 in Führung schoss. Damit nicht genug. Zum 3:0 und 4:0 lieferte er später dann auch noch die Vorlagen. Ein starker Auftritt. Gerne hätte er sogar noch mehr gezeigt. Als ihn Thioune nach 70 Minuten von Platz nahm, wirkte Kittel alles andere als glücklich darüber.

HSV-Trainer Thioune erklärt die Kittel-Auswechslung

„Es war gut im Spiel, es wäre komisch, wenn er über die Auswechslung nicht sauer gewesen wäre. Ich habe ihn nicht vom Platz genommen, weil ich mit seiner Leistung nicht einverstanden war, sondern weil wir die Spielzeit auch ein bisschen verteilen müssen“, erklärte Thioune.



Dem Trainer hat Kittel grundsätzlich mit seinem Auftritt gegen Osnabrück sehr viel Spaß gemacht. „Er hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht und sich mit dem Tor zum 1:0 belohnt. Sonny hat diesmal etwas angeboten, so soll es sein.“ Hoffentlich nun auch wieder häufiger.