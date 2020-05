Topspiel-Woche: HSV-Trio fehlt gegen Bielefeld! Aber einer macht Hoffnung

Mit einem lockeren Aufgalopp startete der HSV am Mittwoch in seine Trainingswoche vor der Top-Partie gegen Spitzenreiter Arminia Bielefeld. Bei der rund 70 Minuten langen Einheit im Volkspark ließ sich Trainer Dieter Hecking nicht in die Karten schauen, registrierte aber erfreut, dass er wohl schon in Kürze auf einen weiteren Profi zurückgreifen kann.

Jan Gyamerah (24) absolvierte eine Laufeinheit auf dem Platz. Bereits in der kommenden Woche könnte er zur Alternative für den Kader werden.

Zwei Wochen ist es her, da musste Gyamerah seine Pläne von einem schnellen Comeback in der Liga begraben. Gleich beim ersten Mannschaftstraining der Profis vor dem Re-Start der Liga zog er sich eine Blessur am Hüftbeuger zu. Damit war klar: Zumindest für den Start in Fürth (2:2) und die Partie gegen Bielefeld würde der Rechtsverteidiger ausfallen. Dabei bleibt es auch.

HSV: Trio fällt gegen Bielefeld aus

Im Anschluss aber könnte Gyamerah wohl den Kampf um die Kaderplätze aufnehmen. Das trifft sich gut – den nach dem Spitzentanz gegen die Arminia steht für den HSV die englische Woche mit den Partien in Stuttgart (28.5.) und daheim gegen Wehen Wiesbaden (31.5.) an.

Gyamerah will den Kampf gegen Vagnoman und Beyer aufnehmen

Offen, welche Rolle Gyamerah dann einnehmen kann. Zum Saisonstart war der Rechtsverteidiger gesetzt, musste dann nach seinem Schienbeinbruch aus dem September ein halbes Jahr lang pausieren. Josha Vagnoman (19) übernahm den Posten (bis zu seinem Fußbruch Ende Oktober), ab der Rückrunde dann Jordan Beyer (20).

Die Gladbach-Leihgabe wurde von Hecking in Fürth aber in der Abwehrmitte aufgeboten, Vagnoman übernahm wieder rechts. Nun könnte in Kürze Gyamerah, der sich als Platzhirsch in seine Leidenszeit verabschiedet hatte, den Konkurrenzkampf nochmal neu entfachen.

Auch die ersten Entscheidungen in Richtung Bielefeld dürften gefallen sein. Keeper Julian Pollersbeck (Sprunggelenk) fehlte am Mittwoch noch beim Training. Er dürfte damit ebenso wenig wie Gideon Jung (Hüftbeuger) und Ewerton (Innenband) gegen die Arminen zum Thema für den Kader werden.