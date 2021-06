Topspiel am Sonntag: HSV-Profi Fein: „Wir sind jetzt Zweiter und jagen Bielefeld!“

Wahnsinn! Bielefeld, Stuttgart und der HSV verlieren beim Neustart der 2. Bundesliga in der Schlussphase Punkte. Vor dem Topspiel am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) zwischen Hamburg und der Arminia lassen sich beide Teams aber nicht beirren.

Nach dem späten Ausgleich beim 2:2 in Fürth haderte HSV-Profi Adrian Fein: „Es ist extrem bitter, dass wir das Spiel noch aus der Hand gegeben haben und nicht mit drei Punkten abreisen.“

Doch der Blick geht bereits nach vorne, in Richtung Gipfel am Sonntag. Feins Kampfansage: „Das sollte nicht passieren, aber das können wir jetzt nicht mehr ändern. Wir sind jetzt Zweiter und jagen Bielefeld!“

HSV gegen Arminia Bielefeld am Sonntag im Volkspark

Die Arminia steht mit 52 Zählern sieben Punkte vor dem HSV und Stuttgart. Es hätten auch neun sein können, doch gegen Osnabrück gab es in der Nachspielzeit den Gegentreffer zum 1:1.

„Der späte Gegentreffer ist sehr ärgerlich“, sagte Bielefelds Reinhold Yabo. „Die Situation hat sich aber für uns nicht verschlechtert. Nächste Woche gegen den HSV wird es ein sehr interessantes Spiel. Wir sind heiß darauf und werden uns gut vorbereiten.“

Arminia-Trainer Uwe Neuhaus sagte: „Das war sicher kein gutes Spiel von uns. Trotzdem haben wir noch sieben Punkte Vorsprung. Jetzt haben wir ein schöne Aufgabe nächste Woche in Hamburg vor uns.“

Am Sonntag im Topspiel werden die Karten im Ausftiegskampf also neu gemischt. Der VfB Stuttgart spielt nach der späten 1:2-Pleite gegen Wehen Wiesbaden übrigens zeitgleich in Kiel.