Topfit in den Endspurt!: Daniel Thioune stehen bald alle HSV-Profis zur Verfügung

Als es für einige Profis nach dem 2:0-Sieg in Bochum am Samstag zum Laufen in den Volkspark ging, waren auch Rick van Drongelen und Toni Leistner dabei. Ein gutes Zeichen. Das Duo soll noch in diesem Monat wieder in das Teamtraining einsteigen. Daniel Thioune hätte damit für das Saisonfinale die freie Auswahl.

Mit Leistner, van Drongelen, Josha Vagnoman und Klaus Gjasula hatte es in den ersten Wochen des Jahres beim HSV gleich einige verletzungsbedingte Ausfälle gegeben.

Nach und nach kommen nun alle zurück. Vagnoman ist seit ein paar Spielen wieder dabei, Gjasula feierte gerade in Bochum sein Comeback. Leistner und van Drongelen sollen als nächstes folgen.

HSV: Anfang April sollen Leistner und van Drongelen wieder dabei sein



Wie sieht der Plan aus? In dieser Woche werden beide noch weitestgehend individuell arbeiten, in der anschließenden Länderspielpause sollen sie dann wieder komplett in das Teamtraining integriert und beim folgenden Spiel in Hannover (4. April) auch wieder eingesetzt werden können.

Auch gut: David Kinsombi, der in Bochum mit Muskeln-Problemen fehlte, ist fast wieder fit und womöglich schon am Samstag gegen Heidenheim zurück.