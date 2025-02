Top-Talent stürmt bei HSV-Debüt direkt in die Geschichtsbücher

Es war ein historischer HSV-Moment, doch dieser ging im Schlussjubel beim 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Kaiserslautern fast unter. Kurz vor Ende der Partie hatte Polzin-Vertreter Loic Favé das norwegische Top-Talent Alexander Røssing-Lelesiit eingewechselt. Für den 18-Jährigen war es das Debüt im HSV-Trikot. Dabei sicherte er sich gleich mehrere Einträge in die Geschichtsbücher.

Ein solches Bild hatte es beim schon länger nicht mehr gegeben. Zusammen mit Røssing-Lelesiit (für Jean-Luc Dompé eingewechselt) kam gegen Kaiserslautern kurz vor Schluss auch noch Otto Stange (für Adam Karabec) in die Partie. Damit standen bei den HSV-Profis erstmals seit über sechs Jahren wieder zwei 18-Jährige gemeinsam in einem Ligaspiel auf dem Platz.

Røssing-Lelesiit feiert HSV-Premiere ohne Ballkontakt

Zuletzt hatte es diese Konstellation im Dezember 2018 gegeben. Damals wurde beim 2:1-Sieg in Duisburg zunächst Josha Vagnoman (75.) und später dann auch noch Fiete Arp (84.) eingewechselt.

Während es Stange gegen Kaiserslautern nach seiner Einwechslung immerhin noch auf zwei Ballkontakte und zwei Pässe brachte, erlebte Røssing-Lelesiit eine HSV-Premiere ohne Ball. Der Norweger legte bei seinem Debüt im Volksparkstadion 600 Meter zurück, kam auf sechs intensive Läufe und zwei Sprints, für einen Ballkontakt reichten die rund fünf Minuten (inklusive Nachspielzeit) hingegen nicht. Doch dafür wird der Offensivspieler in der Zukunft sicherlich noch genug Möglichkeiten und vor allem auch Zeit haben.

Røssing-Lelesiit ist vierter Bundesliga-Norweger des HSV

Genau 18 Jahre, einen Monat und einen Tag alt war Røssing-Lelesiit bei seinem ersten Auftritt für die Hamburger. Damit hat es der Norweger direkt in die Top Ten der jüngsten eingesetzten HSV-Spieler in der Ersten und Zweiten Liga geschafft. Auf Platz acht ist er in diesem Ranking ab sofort zu finden. Einige prominente Namen wie Heung Min Son oder Eric Maxim Choupo-Moting stehen hinter ihm.

Insgesamt ist Røssing-Lelesiit der 521. Spieler, der seit der Bundesliga-Gründung (1963) in einem Ligaspiel beim HSV eingesetzt wurde. Dabei ist er erst der vierte Norweger. Seine Vorgänger heißen: Per Skjelbred (28 Spiele von 2011 bis 2013), Jörn Andersen (22 Spiele von 1994 bis 1995) und Erik Sóler (33 Spiele von 1984 bis 1986).