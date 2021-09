Tochter, Trauung, Tore: HSV-Knipser Terodde: „Bochum und ich – das hat gepasst“

Beim HSV hat er eingeschlagen wie eine Granate! Mit acht Treffern in den ersten sieben Saisonpartien ist Simon Terodde DER Tor-Garant in Hamburgs Angriff. Am Sonntag trifft der 32-Jährige nun auf den Verein, bei dem er 2016 erstmals Zweitliga-Torschützenkönig wurde.

Noch heute schwärmt Terodde von seiner Zeit beim VfL Bochum (2014 bis 2016). „Bochum und ich, das hat gepasst“, lässt er wissen.

In jeder Hinsicht, denn: „In meiner VfL-Zeit habe ich geheiratet und meine Tochter Milla wurde geboren. Aber auch für meine Karriere war der Schritt zum VfL sehr wichtig. Ich war zuvor drei Jahre bei Union Berlin und saß im letzten Jahr zumeist auf der Bank. Da war ein Vereinswechsel nötig.“

In zwei Bochumer Jahren schoss HSV-Stürmer Simon Terodde 41 Zweitligatore

Teroddes Plan ging auf: „In Bochum habe ich bei Trainer Peter Neururer und Manager Christian Hochstätter sofort Vertrauen gespürt. Umso schöner, dass ich es zurückzahlen konnte. Ich habe eigentlich immer gespielt, im ersten Jahr 16 und im zweiten Jahr 25 Tore gemacht. Dadurch konnte ich auch auf mich persönlich aufmerksam machen und die nächsten weiteren Schritte in meiner Karriere gehen.“

Über Stuttgart und Köln führte ihn der Weg im Sommer dann zum HSV.

Die Bande nach Bochum sind geblieben. Terodde berichtet: „Kontakt habe ich noch zu Patrick Fabian, der Klublegende. Er hat dort 20 Jahre lang gespielt und trotz vier Kreuzbandrissen immer seinen Mann gestanden. Er ist für mich ein Freund. Und auch zu Zeugwart Andreas Pahl habe ich weiter Kontakt, erst am Mittwoch haben wir noch telefoniert.“

HSV-Stürmer Terodde: „Bochum wird eine harte Nuss“

Hamburgs Sturm-Ass glaubt an einen offenen Schlagabtausch am Sonntag: „Dem VfL traue ich zu, bis zum Ende oben dran zu bleiben. Sie sind sehr eingespielt und spielstark. Das ist sicher kein Gegner, der sich hinten reinstellt, die wollen selbst den Ball haben. Es wird eine harte Nuss für uns.“ Nicht zuletzt Terodde wird sie mit weiteren Toren knacken wollen.