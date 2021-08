Titeljäger Douglas Santos: Der HSV bekommt schon wieder Kohle aus Russland

Während es beim HSV sportlich aktuell nicht viel zu jubeln gibt, feiert der ehemalige Hamburger Douglas Santos in Russland seinen zweiten Meistertitel. Nach einem furiosen 6:1-Sieg über Lokomotive Moskau ist Zenit St. Petersburg der Titel nicht mehr zu nehmen. Und auch den HSV freut der St. Petersburger Triumph – und das nicht nur aus alter Verbundenheit zu Santos.

Als der Brasilianer im Sommer 2019 für zwölf Millionen Euro nach Russland transferiert wurde, bauten die Hamburger Verantwortlichen eine Klausel in den Vertrag ein. Für jeden Titel, den Santos (Vertrag bis 2024) mit Zenit holt, gibt es eine Bonuszahlung von 500.000 Euro für den HSV. Geld, welches sie im Volkspark gut gebrauchen können. Die Deckelung liegt bei drei Millionen Euro.

Santos ist der HSV-Goldesel

So wird Santos auch zwei Jahre nach seinem Abschied noch zum HSV-Goldesel. Nach dem Triple bestehend aus Ligatitel, Pokalsieg und Super-Cup-Gewinn jetzt also die dritte Meisterschaft in Folge für Zenit, die zweite mit Santos.

Der Außenverteidiger ist einer der Leistungsträger im Team von Sergei Semak, verpasste nur ein Spiel wegen einer Muskelverletzung.