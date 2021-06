Testspiel in Österreich: Hier live im Stream: HSV gegen Feyenoord Rotterdam

Im HSV-Trainingslager steht am Freitag für das Team von Trainer Daniel Thioune das zweite Testspiel in Österreich auf dem Programm. Um 16 Uhr treten die Hamburger gegen Feyenoord Rotterdam an. Das Besondere: Dank einer Kooperation mit dem übertragenden Sender Servus TV können Sie hier auf MOPO.de das gesamte Spiel im Stream live sehen.

Natürlich bietet die MOPO auch wieder wie gewohnt einen Liveticker an. Hier geht es zum Liveticker der MOPO.