Test gegen Randers: Neuer HSV-Kapitän bei Premiere von Terodde

Am Sonnabend tritt der HSV zum dritten Testspiel der Saisonvorbereitung an. Nach Hansa Rostock (1:0) und dem FC Midtjylland (0:2) kommt nun um 16 Uhr der FC Randers aus Dänemark in den Volkspark (Liveticker auf MOPO.de). Für das Team von Trainer Daniel Thioune wird es gleichzeitig die nächste Runde im Kapitäns-Casting.

Tim Leibold, Aaron Hunt (jeweils eine Halbzeit gegen Rostock) und Klaus Gjasula durften in den ersten Tests die Kapitänsbinde tragen. Gegen Randers will Thioune einen neuen Chef ausprobieren.

Thioune will die Verantwortung beim HSV verteilen

Der Hintergrund: Die Verantwortung soll künftig mehr verteilt werden. Dafür will Thioune einen genauen Überblick haben, wie sich die einzelnen Spieler verhalten und wie sie in der Lage sind, andere Spieler zu führen.

Wahrscheinlich ist, dass im Test gegen Randers nun David Kinsombi als Kapitän vorspielen darf. Er hatte diese Rolle bereits bei seinem Ex-Verein in Kiel.

HSV spielt drei Mal 30 Minuten gegen den FC Randers

Gespielt wird gegen Randers in drei Abschnitten, die jeweils 30 Minuten dauern. Amadou Onana, der zuletzt gegen Midtjylland leicht angeschlagen fehlte, soll wieder dabei sein. Für Simon Terodde wird es die HSV-Premiere.