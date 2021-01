Termin steht fest: St. Pauli gegen HSV: DFL plant Hamburger Derby ohne Fans

So ist das in Corona-Zeiten. Normalerweise hätte die Ansetzung des zweiten Stadtderbys dieser Saison bei allen HSV- und St.Pauli-Fans für Herzrasen und feuchte Hände gesorgt. Diesmal wurde es weitestgehend mit einem Achselzucken quittiert – weil ja wahrscheinlich ohnehin niemand hin darf. Davon scheint auch die DFL auszugehen, die das Derby auf den 1. März legte – einen Montagabend.

Der Verband scheint das Derby erstmal ohne Fans zu planen. Das wird durch den Termin deutlich, denn eigentlich sollten die Nachbarschaftsduelle nicht mehr im Dunkeln stattfinden.



FC St. Pauli gegen HSV: DFL plant Hamburger Derby ohne Fans

Der Grund: Polizei und Ordnungskräfte haben es dann deutlich schwerer, Fan-Gruppen zu trennen. Die aber werden diesmal wohl zu Hause bleiben.

Das letzte Wort ist allerdings noch nicht gesprochen. Die DFL und die Gesundheitsämter warten auf Signale der Politik, wieder Fans zulassen zu können.



Die große Frage: Ab wann dürfen wieder Fans zum Fußball?

Im Januar ist das angesichts des Lockdowns natürlich kein Thema. Wie sich die Lage über den Februar hinweg verändert, weiß niemand. Der HSV durfte zum Hinspiel im Volkspark (2:2) wenigstens 1000 Fans Zutritt gewähren.

Nach dem Heimspiel gegen Osnabrück (18.1.) wird die Partie bei St.Pauli der zweite Montags-Auftritt des HSV in den nächsten Wochen. Auch die Termine gegen Paderborn (Samstag/30.1.), in Aue (Freitag/5.2.), gegen Fürth (Samstag/13.2.) und in Würzburg (Sonntag/21.2.) stehen.