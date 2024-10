Teambesuch und dann drei Punkte: Ex-Boss Boldt feiert sein HSV-Comeback

Fünf Jahre war Jonas Boldt als Sportvorstand für den HSV tätig. Im Mai dieses Jahres wurde die Ära dann vom Aufsichtsrat der Hamburger beendet. Der 42-Jährige wurde freigestellt. Seinen Job übernahm Stefan Kuntz. Am vergangenen Wochenende war Boldt nun plötzlich zurück beim HSV.

Untergetaucht war Boldt in den vergangenen Monaten nicht. Ganz im Gegenteil. Er nutzte die freie Zeit, um bei zahlreichen Sportevents live im Stadion dabei zu sein.

Ob Fußball-Europameisterschaft, Olympischen Spiele, Tennis (unter anderem Wimbledon), Eishockey oder Bundesliga-Topspiel – der große Sportfan war überall zu finden. Nur bei einem HSV-Spiel ließ er sich zunächst erst mal nicht im Stadion blicken. Diese Auszeit ist nun jedoch vorbei.

Jonas Boldt sieht HSV-Sieg in Düsseldorf im Stadion

Als der HSV am Sonntag mit 3:0 bei Zweitliga-Spitzenreiter Düsseldorf siegte, saß Boldt in der Merkur Spiel Arena auf der Tribüne. Zusammen mit dem Fortuna-Vorstand verfolgte er die Partie. Es war sein erstes HSV-Spiel, das er nach seinem Aus in Hamburg live im Stadion verfolgte.

Überraschend war es nicht, dass er sich für sein HSV-Comeback nun dieses Spiel aussuchte. Boldt verbringt immer wieder viel Zeit in Düsseldorf und besitzt dort auch eine Wohnung.

Boldts Kontakt und Bindung zum HSV ist weiterhin eng. Das war auch am Abend vor dem Düsseldorf-Spiel zu beobachten. Er schaute für einen kurzen Besuch im Mannschaftshotel der Hamburger vorbei und wurde dort mit offenen Armen empfangen.

Gestört hat das die Vorbereitung auf die Partie bei der Fortuna sicher nicht, das zeigt der Blick auf das Ergebnis am Tag danach. Vielleicht sollte Ex-Boss Boldt auch beim nächsten HSV-Heimspiel mal wieder im Volkspark vorbeischauen…