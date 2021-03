Team-Quarantäne droht: Zwei HSV-Talente für U21-EM nominiert – wenn sie dürfen

Noch bevor am Montag der Corona-Verdachtsfall beim HSV bekannt wurde, gab es aus Sicht des Vereins zwei richtig schöne Nachrichten. U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz berief Josha Vagnoman (20) und Stephan Ambrosius (22) in den Kader für die EM-Zwischenrunde, die ab kommender Woche (24.-30. März) in Ungarn ausgetragen wird.



Allerdings: Sollte nun die gesamte HSV-Mannschaft in Quarantäne müssen, würde das Hamburger Duo wohl zur Absage gezwungen werden ...

Große Freude jedenfalls erstmal bei Vagnoman und Ambrosius, Enttäuschung hingegen bei Manuel Wintzheimer (22). Im Herbst debütierte er noch für die U21, nun fehlt er im Aufgebot – weil Kuntz stattdessen für zwei Paukenschläge sorgte. Er nominierte Dortmunds Super-Talent Youssoufa Moukoko (16), der in dieser Saison zum jüngsten Bundesliga-Spieler aller Zeiten wurde.



Zudem steht Stuttgarts Mateo Klimowicz (20), der auch für Argentinien spielen dürfte, im Aufgebot und soll seinen Einstand feiern – um ihm einen Verbleib beim DFB schmackhaft zu machen.

HSV-Talent Wintzheimer kämpft weiter um die EM und Olympia



Klar, dass bei so vielen Offensiv-Talenten die Luft für Wintzheimer dünn wurde. Sollte sich die U21 für die EM-Endrunde Anfang Juni qualifizieren, werden die Karten neu gemischt. Auch für die Olympischen Spiele in Tokio (23.7.-8.8.) bleibt Wintzheimer ein Kandidat.