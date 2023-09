Tag der Entscheidung: HSV-Kapitän Schonlau bangt um sein Comeback

Es wird schon wieder richtig eng. Nachdem Sebastian Schonlau die Partie in Osnabrück mit Wadenproblemen verpasste, wollte der Kapitän in dieser Woche neu angreifen. Doch auch am Dienstag war von Schonlau auf den Plätzen im Volkspark keine Spur. Kann er auch an diesem Mittwoch nicht trainieren, war es das mit seinem Auftritt am Freitag gegen Düsseldorf.

Schonlau bleibt das große HSV-Sorgenkind des ersten Saison-Viertels. Zwei Monate lang fehlte er zum Start wegen hartnäckiger Wadenprobleme, feierte dann ein zwei Spiele währendes Kurz-Comeback – um sofort wieder auszufallen. Und nun?

HSV-Kapitän Schonlau droht Ausfall gegen Düsseldorf

Nach MOPO-Informationen soll sich an diesem Mittwoch entscheiden, wie es weitergeht. Schonlau soll nach seinem Rückschlag vor dem Osnabrück-Spiel ohnehin geplant haben, zum Wochenstart noch kürzer zu treten und sich einem weiteren MRT zu unterziehen. Am Mittwoch aber wollte er nach Möglichkeit auf den Trainingsplatz zurückkehren. Gelingt das nicht, wird er gegen Düsseldorf fehlen.

Ein Zitterspiel, das vor allem den Kapitän selbst nervt. Wie wichtig Schonlau für die Stabilität der Defensive ist, zeigte sich einmal mehr in Osnabrück, wo die HSV-Abwehr von einer Verlegenheit in die andere stolperte und mit dem 1:2 noch gut bedient war. Aber: Die Angst vor einem Rückschlag und erneut wochenlangen Ausfall ist bei Schonlau groß. Deshalb beschränkter er sich am Montag und Dienstag auf Übungen im Kraftraum. An diesem Mittwoch folgt nun der Tag der Wahrheit.

Immerhin: Gute Nachrichten gibt es von Miro Muheim. Der Linksverteidiger trat nach seiner Bänderzerrung am Dienstagvormittag etwas kürzer, mischte bei der zweiten Einheit aber voll mit. Erleidet der Schweizer keinen Rückschlag, dürfte er gegen Düsseldorf beginnen.