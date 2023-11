Supporters starten tolle Aktion: 1700 Fans bei HSV-Frauen gegen die Bayern

Eine WM gibt es in diesem Winter nicht. Und damit auch keine Kritik der HSV-Fans mehr an dem Ausrichterland von 2022. Auch ohne damals aufgehängte Banner mit Schriftzügen wie „Boykott Katar“ soll aber auch in diesem Jahr wieder die Vielfalt des Vereins gefeiert werden. Denn bei der Neuauflage des HSV-Winterprogramms geht es diesmal nicht im Ansatz um Ablehnung. Es geht darum, was viel größer ist als Protest: um Support – und um den guten Zweck.

„Wir machen das unabhängig davon, gegen etwas zu sein“, sagt Simon Philipps im Gespräch mit der MOPO. „Sondern einfach für uns.“ Und für den Spaß der Fans beim Besuch von Spielen aus der vielfältigen Sportwelt des HSV. Philipps ist Führungsmitglied im HSV Supporters Club, der zusammen mit dem Förderkreis Nordtribüne und vielen Ehrenamtlichen auch in diesem Jahr ein Winterprogramm entwickelt hat.

2022 ging es beim HSV-Programm um Alternativen zur WM

WM-Alternativprogramm hieß das wahlweise auch im November und Dezember 2022, als sich der Männer-Profifußball wegen des Turniers in Katar in einer XL-Winterpause befand – und die HSV-Fans lieber den vereinseigenen Breitensport unterstützten, statt die WM im kritisch beäugten Ausrichterland zu verfolgen.

„Schon letztes Jahr ist der Protest aber in den Hintergrund gerückt“, berichtet Philipps. „Es ging eher um das Positive, um die Unterstützung. Und es hat so viel Spaß gemacht.“ So sehr, dass die Anhänger gesagt hätten: „Das müssen wir künftig jedes Jahr machen.“ Das Programm in diesem Winter bildet also sozusagen den Auftakt für ein Serien-Format.

Auftakt des Winterprogamms 2023



Am Sonntag steht mit dem Heimspiel der HSV-Frauen die erste Partie im Rahmen des Winterprogramms 2023 an. Die weiteren HSV-Partien am Wochenende seht ihr in der Übersicht #nurderHSV pic.twitter.com/kXkSAQEid5 — HSV Supporters Club (@hsv_sc) November 17, 2023

Los geht’s an diesem Sonntag mit der Zweitliga-Partie der HSV-Frauen gegen den FC Bayern II im Sportpark Eimsbüttel – vor 1700 Zuschauern. „Das“, findet Philipps, „ist eine super Sache für die Mannschaft.“ Für den Spitzenreiter, aber auch für die HSV-Fans, die zudem aufgerufen sind, am 22. Dezember zum Oberliga-Spiel des HSV-Eishockey gegen die Harsefeld Tigers zu kommen. Letztes Jahr sorgten über 1000 Anhänger für eine Rekordkulisse, auch diesmal gibt es eine Ausnahmegenehmigung der Stadt Hamburg und eine zusätzliche Tribüne in der Eisbahn Stellingen.

HSV-Frauen sich auf tolle Kulisse gegen den FC Bayern II

„Wir hoffen auf einen ähnlich großen Zuspruch“, sagt Philipps – und meint auch das Spiel der Rollstuhl-Basketballer der BG Baskets am 28. Januar 2024 gegen Alba Berlin. Anders als 2022 ist das Programm diesmal jahresübergreifend, denn wegen der kürzeren Winterpause war die Planung parallel zum Fußball-Spielbetrieb der Profis erschwert. „Und weil das Programm Menschen mobilisiert“, wie Philipps sagt, ist auch ein sportferner Termin dabei: Am 13. Januar geht es für die Anhänger zum gemeinsamen Blutspenden ins UKE.

„Wir besuchen Spiele vom Verein, verbinden das aber auch mit einem karikativen Zweck“, erklärt Philipps. Bei den Events geht es fernab von Protest nämlich nicht nur um die Liebe zum HSV – sondern mithilfe des Verkaufs von Merchandise auch um das Spenden-Sammeln unter anderem für den Hamburger Tierschutz-Verein.