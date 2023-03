Supporters Club wird 30: So feiern die HSV-Fans das Jubiläum

Die richtig große Party soll am Freitagabend steigen – in Düsseldorf. Dann will der HSV Supporters Club seinen 30. Geburtstag im großen Rahmen mit knapp 20.000 Fans in der Merkur Spiel-Arena feiern, am liebsten mit einem Auswärtssieg bei der Fortuna. Die entsprechenden Sondertrikots sind im HSV-Fanshop bereits ein Renner.

Der kalendarische Geburtstag aber ist bereits am Dienstag. Am 28. März 1993 wurde der Supporters Club, mit über 66.000 Mitgliedern heute die größte Organisation im HSV, gegründet. Im Haus des Sports am Schlump werden Dienstagabend (ab 20 Uhr) die Feierlichkeiten eröffnet.

Supporters Club feiert auch mit Podiumsdiskussion

Der Supporters-Vorsitzende Sven Freese lädt zu einer Podiumsdiskussion, in vier Kapiteln soll der Werdegang der Organisation nachgezeichnet werden.

MOPO

Dazu geladen sind mit Gründungsmitglied Dirk Mansen, dem ehemaligen Fanbeauftragten Thorsten Eikmeier, Ex-Vorstand Christian Reichert, Ex-Supporters-Vorstand Timo Horn, HSV e.V.-Geschäftsführerin Anne Gnauk, Finanzvorstand Eric Huwer und Freese selbst eine Menge prominenter Gesprächspartner:innen.