25 Jahre ist es her, das letzte HSV-Spiel in Ulm. Der damalige Siegtorschütze: kein Geringerer als Anthony Yeboah. Der ehemalige Star-Stürmer verrät in der MOPO, warum er sich an damals nicht mehr erinnern kann. Zudem blickt der 58-Jährige auf seine HSV-Zeit zurück – und erzählt von seinem Business-Leben in Ghana.