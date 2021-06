Super-Tor gegen Sandhausen: Deswegen schmorte Onana zuerst nur auf der Bank

Beim 2:1 in Darmstadt saß Amadou Onana 90 Minuten auf der Bank – und auch gegen Sandhausen war für ihn kein Platz in der Startelf. Erst in der 59. Minute durfte er ran. Ihm gelang nicht alles, für ein echtes Highlight sorgte er allerdings. Der 19-Jährige traf zum 3:0 (78.). Sein Tor-Debüt in Liga zwei.

„Er ist junger Spieler, der noch nicht die Konstanz in seinem Spiel hat. Er wirkte zuletzt ein bisschen überspielt und hatte wenig von den Tempoläufen, die ihn auszeichnen. Darum habe ich ihn mal rausgenommen“, erklärte Daniel Thioune, dem die Reaktion von Onana auf dem Platz dann allerdings mehr als nur gefiel.

HSV-Trainer Thioune lobt Onana: „Richtig schöner Treffer“

Mit viel Tempo war der Belgier durch die Abwehr des Gegners marschiert und hatte den Ball ins Tor gelupft. „Ein richtig schöner Treffer“, so Thioune.

Am Montag in Karlsruhe erhält Onana womöglich wieder etwas mehr Spielzeit geben wird.