Super-Serie, Rotation, Rot-Schiri: Heiße HSV-Fragen vorm Pokal-Hit

Der HSV brennt auf das Pokal-Spiel am Mittwoch bei Hertha BSC in Berlin (20.45 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Passend dazu hat die MOPO drei heiße Fragen zum Kracher gegen den Ligakonkurrenten aus der Hauptstadt.

Hält die Super-Serie? Mit Kiel, Stuttgart und dem HSV ist Tim Walter als Cheftrainer schon zu 14 Spielen im DFB-Pokal angetreten. Elf Siege stehen in seiner Bilanz. Pokal-Niederlagen gab es für ihn bislang ausschließlich gegen Teams aus der Ersten Liga. In seiner ersten Saison in Hamburg führte Walter den HSV direkt bis in das Pokal-Halbfinale. Nun will er zumindest wieder den Sprung in das Viertelfinale schaffen und damit dann auch seine persönliche Erfolgsgeschichte fortsetzen.

HSV: Stegemann warf Walter vom Platz

Gibt es wieder die Mega-Rotation? Für das letzte Pokal-Spiel in Bielefeld hatte Walter sein Team gleich auf sechs Positionen im Vergleich zum vorherigen Auftritt in der Liga verändert. Unter anderem Robert Glatzel und auch Bakery Jatta saßen zunächst auf der Bank. Das wird sich in Berlin nicht wiederholen. Bis zur Winterpause stehen nur noch drei Spiele an, die Belastung muss nicht groß gesteuert werden.

Wer fliegt diesmal vom Platz? Sascha Stegemann wird den Pokal-Auftritt bei Hertha leiten. Bei seinem letzten HSV-Einsatz im März dieses Jahres (2:4 in Karlsruhe) gab es Rot für Walter und Gelb-Rot für Javi Montero. Insgesamt hat Stegemann in 15 Spielen als Schiedsrichter bei HSV-Spielen schon vier Hamburger vom Platz geschickt.