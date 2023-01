Wenn’s vorn zur Sache geht, ist er nicht weit. Auf Robert Glatzel war in der Vorsaison Verlass – und das in jeder Hinsicht. Kein einziges Mal war der Torjäger des HSV verletzt, stolze 22 Treffer erzielte er in der Liga, dazu fünf im Pokal. Auch in der neuen Spielzeit präsentiert sich der 28-Jährige in guter Verfassung: Direkt zwei Tore beim Sieg in Braunschweig . Was aber, wenn er mal ausfallen sollte? Ein alter Bekannter könnte ins Spiel kommen.

Wenn’s vorn zur Sache geht, ist er nicht weit. Auf Robert Glatzel war in der Vorsaison Verlass – und das in jeder Hinsicht. Kein einziges Mal war der Torjäger des HSV verletzt, stolze 22 Treffer erzielte er in der Liga, dazu fünf im Pokal. Auch in der neuen Spielzeit präsentiert sich der 28-Jährige in guter Verfassung: Direkt zwei Tore beim Sieg in Braunschweig. Was aber, wenn er mal ausfallen sollte? Ein alter Bekannter könnte ins Spiel kommen.

Nach wie vor ist der HSV auf der Suche nach einem Angreifer, der für Glatzel Ersatz und Partner (in einem 4-4-2-System) darstellen könnte. Ideen gibt es im Volkspark reichlich, allein das Geld fehlt. Weil der HSV zurzeit erstmal jeden Euro umdrehen muss, ehe er sich weiter verstärkt.

HSV-Sturm: Manuel De Luca bleibt ein Kandidat

Eine schwierige Situation für Sportvorstand Jonas Boldt, der sich – nach der Freistellung von Sportdirektor Michael Mutzel – gemeinsam mit Chef-Scout Claus Costa um die Belange kümmert. Zuletzt wurde Wolfsburgs Bartos Bialek (20) als Leihoption gehandelt, tatsächlich aber soll der HSV beim VfL nie konkret vorgefühlt haben. Manuel De Luca (23/Sampdoria Genua) bleibt ein Kandidat, doch die Konkurrenz schläft nicht.

Joel Pohjanpalo traf in der Rückrunde 2019/20 in 14 Spielen neun Mal für den HSV Witters/Witters/Pool/Witters Joel Pohjanpalo traf in der Rückrunde 2019/20 in 14 Spielen neun Mal für den HSV

Gern würde der HSV nach MOPO-Informationen in den Poker um einen alten Bekannten einsteigen. Leverkusens Joel Pohjanpalo (traf in der Rückrunde 2019/20 in 14 Spielen neun Mal für den HSV) ist nach seiner Leihe zum türkischen Klub Rizespor wieder auf dem Markt. Auch dort unterstrich der 27-Jährige seine eigentlich immer vorhandene Quote mit 16 Toren in 33 Spielen.

HSV denkt über Rückkehr von Joel Pohjanpalo nach – zu teuer?

Das Problem: Der Finne, der beste Beziehungen zu Boldt pflegt, geht in sein letztes Vertragsjahr bei Bayer, eine Leihe kommt nicht mehr in Frage. Die gehandelte Ablöse von drei bis vier Millionen Euro aber kann der HSV derzeit nicht stemmen, selbst Bundesligist Köln winkte zuletzt ab. Pohjanpalo wird stattdessen beim türkischen Klub Konyaspor gehandelt.

Ransford Königsdörffer (im 4-3-3 eher rechts eingeplant) und Robin Meißner – den Drittligist Viktoria Köln gern leihen würde – kommen aktuell als Ersatz in Frage. Doch die Suche nach einem weiteren Stürmer wird den HSV begleiten.