Stuttgart – HSV 3:2: Heckings Mannschaft verliert Spiel und Platz zwei

Ist das bitter für den HSV: Nach einer 2:0-Pausenführung verliert die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking mit 2:3 in Stuttgart und gibt damit eine vorzügliche Position im Aufstiegsrennen aus der Hand. Besonders bitter: Der VfB-Siegtreffer, mit dem die Schwaben den HSV in der Tabelle überholen, fiel erst in der Nachspielzeit.

Im Vergleich zum 0:0 gegen Tabellenführer Arminia Bielefeld musste Hecking auf einer Position umstellen: Sonny Kittel fehlte, Bakery Jatta ersetzte ihn. Der HSV kam besser in die Partie als die Gastgeber und setzten früh im Spiel offensive Akzente. In der 16. Minute gingen die Hamburger verdient durch Joel Pohjanpalo in Führung: Bei einer Ecke von Aaron Hunt profitierte der Mittelstürmer von Nicolas Gonzalez‘ unfreiwilliger Kopfball-Vorlage und nickte ein.

Strittiger Elfmeter: Hunt erhöht für den HSV vom Punkt

Bis zur Pause brauchte der VfB eine Weile, um sich von dem Rückstand zu erholen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlug der HSV aber erneut zu: Timo Letschert köpfte im Luftzweikampf an Pascal Stenzels Arm, Schiedsrichter Christian Dingert entschied trotz eines Schubsers von Letschert auf Strafstoß (45.+2). Aaron Hunt verwandelte eiskalt flach in die Mitte.

HSV kommt schläfrig aus der Kabine, VfB gleicht aus

Aus der Kabine kam der VfB mit mehr Schwung – und einem Tor! Stenzel brachte eine Ecke in die Mitte, Wataru Endo konnte ziemlich unbedrängt einnicken (47.). Die Gastgeber hatten nach dem Tor das Momentum auf ihrer Seite und machten Druck. Das zahlte sich aus Stuttgarter Sicht aus: Der Ex-Hamburger Orel Mangala dribbelte in den Strafraum, Torhüter Daniel Heuer Fernandes brachte ihn mit seinen Füßen voraus zu Fall (59.). Gonzalez trat und traf wuchtig und hoch in die Tormitte.

Stuttgart dreht das Spiel: Castro trifft in der Nachspielzeit

Der HSV stabilisierte sich in der Folge, große Tormöglichkeiten blieben bis kurz vor Schluss aus. In der 89. Minute schlenzte Stenzel einen Freistoß an den Pfosten, in der Nachspielzeit viel dann doch noch das spielentscheidende Tor: Hunt leistete sich in der gegnerischen Hälfte einen Fehlpass, die Stuttgarter konterten über Gonzalez. Der Argentinier schüttelte Letschert im Dribbling ab und legte den Ball von der Grundlinie in die Mitte. Dort war der eingewechselte Gonzalo Castro schneller am Ball als Rick van Drongelen und schob aus kurzer Distanz zum 3:2 für den VfB ein.

Tabelle der 2. Bundesliga: Stuttgart am HSV vorbei

Mit dem Heimsieg ziehen die Schwaben in der Tabelle am HSV vorbei und stehen mit nun 48 Punkten zwei Zähler vor den Hamburgern auf dem zweiten Rang.

Das Spiel zum Nachlesen.



Abpfiff!

90.+5 Min Stuttgart wechselt noch einmal und nimmt Zeit von der Uhr. Kempf kommt für Gonzalez.

90.+3 Min Hunt spielt in der gegnerischen Hälfte einen Fehlpass, die Schwaben kontern über Gonzalez. Der Offensivmann setzt sich im Eins-gegen-Eins-Duell auf der linken Seite gegen Letschert durch und legt den Ball in die Mitte. Dort ist Castro vor van Drongelen am Ball und schiebt zum 3:2 ein.

90.+2 Min Stuttgart führt!

90.+1 Min Aktuell ist eher der VfB am Drücker.

90. Min Es gibt drei Minuten Nachspielzeit.

89. Min Stenzel übernimmt den Standard und zirkelt den Ball gegen den linken Außenpfosten!

88. Min Hunt foult Kalajdžić in aussichtsreicher Freistoßposition für die Gastgeber.

88. Min Es geht hin und her, beiden Mannschaften fehlen jetzt aber Kraft und Konzentration.

86. Min Am anderen Ende des Platzes prüft Churlinov HSV-Keeper Heuer Fernandes, der den Schuss des Stuttgarters pariert.

85. Min Mal wieder Torgefahr! Leibold spielt Jatta, der im Strafraum dribbelt, aber nicht zum Abschluss.

83. Min Und noch ein Wechsel: Beyer ersetzt Vagnoman.

82. Min Beim VfB neu drin: Castro. Er kommt für Mangala.

82. Min Hecking tauscht erneut: Hinterseer kommt für den Torschützen des 1:0 – Pohjanpalos Arbeitstag ist beendet.

81. Min Auch Förster sieht nun Gelb.

80. Min Schaub hat nach Vorlage von der rechten Seite viel Platz an der Strafraumgrenze, sein flacher Schuss wird geblockt.

78. Min Pellegrino Mattarazzo wechselt doppelt: Wamangituka und Al Ghaddioui müssen weichen, Kalajdžić und Churlinov sind neu im Spiel.

77. Min Gelbe Karte für Louis Schaub, der Gonzalez taktisch foult.

76. Min Jairo stürmt über die rechte Seite gen VfB-Tor, Mola grätscht ihn ab und klärt zur Ecke. Die Gastgeber klären.

75. Min Eine Viertelstunde ist noch zu spielen in diesem Aufstiegs-Gipfel – gelingt einem der beiden Teams noch der Sieg?

75. Min Pohjanpalo versucht sich vor dem Stuttgarter Tor mit einem artistischen Abschluss, kann die Kugel aber nicht kontrolliert abfeuern.

73. Min Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter. Vagnoman und Kaminski waren zusammengerauscht.

72. Min Der HSV kombiniert sich über Vagnoman und Jatta zum VfB-Strafraum, schließlich flankt Leibold vom linken Flügel. Kobel kann die Kugel pflücken.

70. Min Mola findet mit einer langen Flanke von der linken Seite Wamangituka, der den Ball volley nimmt und deutlich übers HSV-Tor schießt.

69. Min Dieter Hecking nimmt die angedeuteten Wechsel vor: Jairo Samperio und Louis Schaub ersetzen Martin Harnik und Jeremy Dudziak.

68. Min Dudziak dreht sich stark um Kaminski herum und spielt auf Jatta – Pohjanpalo sieht sich selbst als Angespielten und nimmt Jatta den Ball weg. Ein Missverständnis, das jegliches Tempo aus diesem vielversprechenden Angriff nimmt.

67. Min Beim HSV stehen Jairo Samperio und Louis Schaub zur Einwechslung bereit.

66. Min Der HSV scheint sich nun wieder gefangen zu haben und tritt sicherer auf als noch nach dem Stuttgarter Anschlusstreffer.

64. Min Jatta nimmt auf der linken Seite Tempo auf, seine Flanke fliegt in Aus.

63. Min Auf der Gegenseite bringt Hunt die nächste Ecke für den HSV. Der VfB klärt zuerst, dann flankt Dudziak erneut und findet Letschert. Der Niederländer bringt nicht genügend Druck hinter seinen Kopfball, Kobel pariert problemlos.

61. Min Der 2:2-Ausgleich! Gonzalez läuft an, verzögert kurz und knallt den Ball hoch ins Netz.

60. Min Mangala dribbelt in den Strafraum und steht plötzlich frei vor Heuer Fernandes, der den Stuttgarter mit den Füßen voraus zu Fall bringt.

59. Min Es gibt schon wieder Elfmeter, diesmal für den VfB Stuttgart!

59. Min Badstuber verpasst knapp.

58. Min Gonzalez tanzt Vagnoman aus, Letschert klärt zur nächsten Ecke.

57. Min Leibold mit einer weiten Flanke von der linken Seite, Kobel ist da.

56. Min Stenzel bringt die Kugel von rechts. Bevor es gefährlich werden kann für das HSV-Tor, pfeift Schiedsrichter Dingert Offensivfoul.

56. Min Nächste Ecke für den VfB.

56. Min Jatta kommt im Zweikampf gegen Endo deutlich zu spät und doch ohne Gelbe Karte davon.

54. Min Stenzel bringt eine Ecke auf Al Ghaddiou, der am langen Pfosten vorbei köpft.

52. Min Mola flankt, Letschert klärt per Kopf. Aber Stuttgart bleibt dran und erhöht jetzt spürbar den Druck auf den HSV.

51. Min Fein mit einem Fernschuss, der weit übers Tor fliegt.

50. Min Die Stuttgarter können klären.

49. Min Auf der Gegenseite holt Dudziak einen Eckball heraus.

48. Min Stenzel bringt den Ball von der linken Eckfahne mit Schnitt zum Tor, in der Mitte kann Endo ziemlich unbedrängt einnicken.

47. Min Der Standard führt zum Anschlusstreffer!

46. Min Gonzalez wird im Dribbling auf der linken Seite von Vagnoman zu Fall gebracht. Es gibt Freistoß.

46. Min Weiter geht es in der Mercedes-Benz-Arena – erst einmal ohne personelle Wechsel.

Die Statistiken zur Pause: Das Ballbesitzverhältnis ist ausgeglichen (49:51 pro HSV), ebenso die Passquote (87 Prozent Stuttgart, 84 Prozent HSV). Die Hamburger liefen bisher 63 Kilometer und damit vier mehr als die VfB-Profis.

Das 1:0 fiel indes nach einem Standard: Hunts Ecke verlängerte Gonzalez unfreiwillig für Pohjanpalo, der aus kurzer Distanz zur Führung einschädelte (16.).

So führt der HSV zur Pause also mit 2:0 in Stuttgart – und das verdient. Die Hamburger ließen vor dem eigenen Tor nichts zu und tauchten indes immer wieder vielversprechend vor dem VfB-Gehäuse auf. Gerade über die rechte Seite und Josha Vagnoman ging bisher einiges.

Durchaus strittig: In dem Zweikampf zwischen Letschert und Stenzel ging der Hamburger Verteidiger mit einem Schubser zu Werke und zog seinen Gegenspieler zudem am Trikot. Schiedsrichter Dingert hätte in dieser Szene gut und gerne auch Offensivfoul entscheiden können.

Quasi mit dem Pausenpfiff erhöht HSV-Kapitän Aaron Hunt zum 2:0 für die Hamburger. Bei einem Freistoß köpft Letschert dem Stuttgarter Stenzel aus kurzer Distanz an den rechten Arm. Hunt schiebt den Ball überlegt zum zweiten Treffer flach in die Mitte des VfB-Kastens.

Halbzeit!

45.+2 Min 2:0 für den HSV! Hunt verwandelt vom Punkt.

45. +2 Min Und plötzlich gibt es Elfmeter für den HSV!

45. Min Erste Gelbe Karte der Partie: Badstuber langt mit dem Ball am Fuß dem heranstürmenden mit seiner Hand Pohjanpalo ins Gesicht und wird verwarnt.

44. Min Wamangitukas Flanke verunglückt und landet im Toraus.

43. Min Wieder flankt Fein von rechts, Schiedsrichter Dingert entscheidet auf Offensivfoul im Strafraum.

42. Min Fein bietet sich auf der rechten Seite Platz, seine Hereingabe landet aber im Nichts und leitet nur den nächsten VfB-Angriff ein.

40. Min Nach einem Stuttgarter Freistoß kontert der HSV. Pohjanpalo öffnet das Spiel mit einem klugen Ball zu Jatta, der Harnik mit einem viel zu druckvollen Pass auf die Reise schickt.

39. Min Vagnoman gewinnt auf der linken Seite den nächsten Zweikampf gegen Wamangituka. Der VfB versucht sich nun vermehrt in der Offensive, findet aber keine Lösungen gegen die nun tiefer in der eigenen Hälfte verteidigenden Hamburger.

36. Min Jatta verliert im Mittelfeldzentrum gegen Endo den Ball, Fein stoppt den schnellen Japaner mit einem Foul.

35. Min Dudziak erobert den Ball und leitet mit einem Pass zu Pohjanpalo einen HSV-Angriff ein. Als er den Ball zurück bekommt, verstolpert Dudziak diesen.

34. Min Kaminski schädelt den Ball am Ende einer Kopfball-Stafette aufs Tor, Heuer Fernandes fängt die Kugel.

33. Min Gonzalez geht gegen Fein ins Dribbling und schießt aus der Distanz. Fein fälscht ab, es gibt Ecke.

31. Min Jatta erobert am eigenen Strafraum den Ball gegen Förster und holt einen Einwurf heraus.

30. Min Badstuber macht sich in die HSV-Hälfte auf und zieht aus 30 Metern ab. Heuer Fernandes taucht ab und wehrt zur Seite ab.

29. Min Erneut hat Vagnoman rechts viel Platz, bei seinem Pass in die Mitte verfehlt er seine Kollegen aber. Chance vertan.

28. Min Fein mit einem schönen Seitenwechsel auf Vagnoman, der direkt flankt. Badstuber klärt.

27. Min Der Ball wird auf den langen Pfosten geschlagen, Kaminski legt per Kopf für Gonzalez auf. Wieder ist Heuer Fernandes da.

26. Min Wamangituka schießt vom linken Strafraumeck, Heuer Fernandes lenkt den Ball zur Ecke.

25. Min Mola und Förster spielen auf der linken Seite einen Doppelpass. Letzterer flankt, Letschert klärt per Kopf.

23. Min Keine Gefahr, der HSV befreit sich sogar spielerisch. Dann wird Hunt gefoult.

22. Min Freistoß für die Gastgeber aus dem linken Halbfeld, Harnik hat Hand gespielt.

20. Min Stuttgart taucht in Person von Al Ghaddioui erstmals wirklich im HSV-Strafraum auf, die Hamburger können aber problemlos klären. Jatta treibt den Ball nach vorne und wird von Stenzel zu Fall gebracht. Freistoß.

19. Min Die nächste Möglichkeit durch Pohjanpalo! Diesmal bekommt er den Ball 20 Meter vor dem VfB-Kasten, weil Badstuber nicht weit genug klären kann. Pohjanpalo schießt von der Strafraumgrenze knapp daneben.

16. Min Und die führt zum Tor! Hunt bringt den Ball von der linken Seite in die Mitte und findet den Stuttgarter Gonzalez, der das Spielgerät mit dem Kopf verlängert und unfreiwillig für Pohjanpalo auflegt. Der finnische Mittelstürmer köpft aus drei Metern zur HSV-Führung ein.

15. Min Hunt treibt den Ball mit Tempo durchs Mittelfeld und will den Ball in den Strafraum befördern. Der Versuch senkt sich gefährlich aufs Tor, Kobel klärt zur Ecke.

13. Min Mangala fängt van Drongelens langen Ball ab und leitet einen Konter ein. Letschert ist aufmerksam und kann die Angriffsbemühungen des VfB am Mittelkreis aufhalten.

11. Min Wamangituka foult Vagnoman auf Höhe der Mittellinie. Es gibt Freistoß.

10. Min Dudziak erobert den Ball vor dem Stuttgarter Sechzehner und chippt die Kugel schnell auf den startenden Harnik. Der Angreifer köpft mit wenig Druck, Kobel kann den Ball aufnehmen. Erste Torannäherung der Partie.

9. Min Letschert versucht es mit einem Flugball in den VfB-Strafraum, Kobel ist zur Stelle.

8. Min Al Ghaddioui bleibt nach einem Kopfballduell mit van Drongelen am Boden liegen und hält sich den Schädel. Nach kurzer Unterbrechung geht es weiter.

7. Min Hunt ist im Mittelfeld aufmerksam und holt sich den Ball von Al Ghaddioui.

6. Min Wamangituka nimmt auf der linken Seite im Dribbling Tempo auf, Fein taucht an der Seitenauslinie zur Grätsche ab und erobert den Ball.

5. Min Gonzalez setzt sich auf der linken Stuttgarter Offensivseite gegen Vagnoman durch, seine Flanke fängt Heuer Fernandes vor Al Ghaddioui ab.

4. Min Beide Mannschaften versuchen erst einmal, durch Pass-Stafetten Sicherheit zu gewinnen.

2. Min Schönes Direktspiel des HSV über die rechte Seite, an dessen Ende Dudziak flankt. Hunt kann das Zuspiel nicht kontrollieren.

1. Min Der HSV lässt den Ball erst einmal durch die eigenen Ketten laufen.

1. Min Los geht’s im Ländle.

– Aaron Hunt gewinnt die Platzwahl, der HSV wird anstoßen.

– Die Mannschaften stehen auf dem Rasen. Bevor es losgeht, wird in der Mercedes-Benz-Arena eine Schweigeminute für die Opfer der Coronavirus-Pandemie abgehalten.

– Schiedsrichter der Begegnung ist Christian Dingert, seine Assistenten sind Tobias Christ und Thorsten Schiffner. Vierter Offizieller ist Robert Kempter, Bibiana Steinhaus schaut sich die Partie von Köln aus an.

– Für Dieter Hecking spielt das keine allzu große Rolle. „Es wird für sie, wenn wir nach Stuttgart kommen, ein ganz anderes Spiel. Sie wissen, dass wir auch Fußball spielen wollen. Ich erwarte eine angriffslustige Stuttgarter Mannschaft”, erklärte Hecking: „Das sind genau die Spiele, die man sich wünscht als Trainer.”

– Zuletzt hatten die Schwaben Probleme: Aus der Corona-Pause kamen die Stuttgarter mit zwei Niederlagen.

– „Wir gehen das Spiel mit einem brutalen Optimismus an und extrem viel Feuer”, kündigte VfB-Trainer Matarazzo an, dessen Vertrag am Mittwoch überraschenderweise vorzeitig bis 2022 verlängert wurde. „Wir haben die Möglichkeit die letzten vier Spieltage wiedergutzumachen.“

– Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo wechselt in seiner Startformation dreifach nach der 2:3-Niederlage in Kiel. Karazor (Gelb-Sperre), Didavi (Gelb-Rot-Sperre) und Gomez (Bank) sind nicht dabei, stattdessen spielen der Ex-Hamburger Mangala, Wamangituka und Al Ghaddioui von Beginn an. Die Aufstellung: Kobel – Stenzel, Kaminski, Badstuber, Mola – Endo, Mangala – Gonzalez, Förster, Wamangituka – Al Ghaddioui

– Im Vergleich zum 0:0 gegen Bielefeld tauscht der Hamburger Trainer einmal: Bakery Jatta ersetzt Sonny Kittel, der nicht einmal im Kader steht. Der Grund: Kittel hat sich einen Infekt eingefangen und ist krank.

– Inzwischen sind die Aufstellungen da. Dieter Hecking schickt folgende Elf auf den Rasen: Heuer Fernandes – Vagnoman, Letschert, van Drongelen, Leibold – Fein, Hunt, Dudziak – Harnik, Pohjanpalo, Jatta

– Das Hinspiel konnte der HSV überraschend hoch mit 6:2 gewinnen. Im Volkspark trafen Sonny Kittel (2), Bakery Jatta, Gonzalo Castro (Eigentor), Martin Harnik und Adrian Fein für die Hamburger. Allerdings: Nur drei Tage später revanchierte sich der VfB und warf den HSV aus dem DFB-Pokal (1:2 nach Verlängerung).

– „Wir werden auch in Stuttgart unsere Möglichkeiten bekommen, nur müssen wir sie diesmal besser nutzen“, fordert HSV-Trainer Dieter Hecking. Adrian Fein glaubt, dass es „auf Kleinigkeiten ankommen“ wird. Wichtig sei es, „diszipliniert und kompakt zu agieren.“

Auch Fein sieht eine bessere Chancenverwertung als Muss an. „Wir müssen im letzten Drittel noch ein bisschen konsequenter sein. Dann bin ich zuversichtlich, dass wir drei Punkte mitnehmen können.“

– Für beide Mannschaften wird es heute spannend. Mit 46 Punkten ist der HSV nur knapp vor Stuttgart in der Tabelle (45) – das direkte Aufeinandertreffen könnte eine erste Weichenstellung im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga werden.

– Herzlich Willkommen zum MOPO-Liveticker des Topspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV. Um 20.30 Uhr geht’s los!