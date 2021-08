Sie sind so froh, wieder im Stadion dabei sein zu dürfen – doch für einen der rund 1000 mitgereisten HSV-Fans endete der Trip nach Heidenheim mit einem heftigen Unfall. Er stürzte mehrere Meter tief vom Zaun und wurde mit einem Nasenbeinbruch ins Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile soll es ihm den Umständen entsprechend gut gehen.

Passiert war der dramatische Zwischenfall nach Abpfiff der Partie, als sich die HSV-Profis bei ihrem Anhang für die Unterstützung bedankten. Sofort eilten die HSV-Mediziner und Physios zu Hilfe, um den gestürzten Mann zu helfen. Anschließend wurde er in eine nahe gelegene Klinik gefahren.

Auch 2018 stürzte ein HSV-Fan vom Zaun in die Tiefe

Beim HSV wurden Erinnerungen an den November 2018 wach, als ein Fan in Aue vier Meter in die Tiefe stürzte und mit Schädelverletzungen kurzzeitig auf der Intensivstation lag. Auch damals wurden die Profis Augenzeugen der schrecklichen Szenen. Einen Tag später gab der Verein dann Entwarnung.